Bổ sung chế tài xem xét xử lý hình sự hành vi vi phạm trong sử dụng Flycam

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phó Thủ tướng giao các Bộ GTVT, Công an và Quốc phòng, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá nguy cơ rủi ro uy hiếp an ninh, an toàn hàng không theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của ICAO và các văn bản phối hợp liên ngành; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và ứng phó kịp thời các tình huống khẩn nguy có thể xảy ra.

Sử dụng thiết bị bay không người lái gây mất an toàn, an ninh hàng không có thể bị xử lý hình sự

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trong việc thành lập Công ty TNHH MTV An ninh hàng không theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm tinh, gọn, hiệu lực và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, các bộ, ngành liên quan khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; đồng thời, chủ động rà soát, đề xuất bổ sung các chế tài mạnh, đủ tính răn đe (đưa vào xử lý ở mức hình sự) đối với các vi phạm của loại hình này để ngăn chặn hiệu quả các vi phạm pháp luật trong công tác quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, bảo đảm tuyệt đối quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự và an toàn hàng không trong mọi tình huống.

Thực tế, do đặc điểm gọn nhẹ, dễ vận chuyển, dễ điều khiển, dễ chế tạo, lắp ráp, sử dụng, có thể hoạt động trong các điều kiện môi trường mà con người khó có thể tiếp cận, giá thành rẻ, lại được quản lý chưa chặt chẽ nên tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ cũng đang bị lạm dụng, trở thành mối đe dọa uy hiếp an ninh, an toàn của hoạt động hàng không dân dụng.