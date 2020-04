Bộ Giao thông lo ngại tiến độ "rùa bò" của các dự án giao thông nghìn tỷ

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng-Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải về tiến độ thực hiện 48 công trình, dự án trọng điểm của ngành với tổng mức đầu tư 1.177,6 nghìn tỷ đồng.

Tại văn bản này, lãnh đạo Bộ GTVT bày tỏ quan ngại về tiến độ các dự án này đang bị chậm.

Theo Bộ GTVT, trong số 48 công trình trọng điểm thì đường bộ có 34 dự án với tổng mức đầu tư (TMĐT) khoảng 575.059 tỷ đồng, trong các dự án đường bộ hiện đang triển khai chỉ có 1-2 dự án đạt tiến độ đưa ra, còn lại là chậm.

Dự án đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 2 đang bị chậm

Cụ thể như, dự án đường Hồ Chí Minh-giai đoạn 2 (dự án gồm nhiều hợp phần nhỏ phạm vi trải dài trên toàn quốc, có thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2020), đã hoàn thành 38/44 dự án thành phần với tổng chiều dài 869/1292km (67,3%).

Còn lại có 2 dự án đang triển khai dài 134km gồm La Sơn-Tuý Loan; Lộ Tẻ-Rạch Sỏi); 4 dự án chưa triển khai dài 289km (gồm phần còn lại đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất-Gò Quan-Vĩnh Thuận; đoạn Chợ Chu- ngã ba Trung Sơn thuộc dự án Chợ Mới).

Còn với dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành, sản lượng chỉ đạt khoảng 78,19%, chậm 17,2%. Các gói vốn JICA chậm chủ yếu là do thiếu vốn thi công và GPMB (vốn vay nước ngoài JICA chưa được giao do vướng Nghị định số 71/2018/QH14 của Quốc hội; vốn đối ứng chưa được giao do vướng Nghị định 79/2010/NĐ-CP của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công).

Đến nay, các khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết nên nguy cơ dự án không hoàn thành trong năm 2020 trước thời hạn kết thúc Hiệp định khung vào ngày 14/12/2020.

Cùng đó, tại dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận, tổng sản lượng toàn dự án mới đạt khoảng 2.221 tỷ đồng (đạt 34,3%), chậm khoảng 25% so với tiến độ thi công tổng thể.

Nguyên nhân dẫn tới chậm tiến độ do trước đây chậm ký kết và giải ngân vốn vay tín dụng, đến nay, đã được tháo gỡ, các nhà thầu đã tập trung huy động máy móc triển khai thi công ở toàn bộ các gói thầu xây lắp chính để bù lại phần tiến độ bị chậm, dự kiến thông tuyến vào năm 2020.

Tại dự án đường bộ cao tốc đoạn Cam Lộ-La Sơn, dự án khởi công ngày 16/9/2019, đã thi công 5/11 gói thầu, 2 gói thầu đang hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng; 4 gói thầu đang thẩm định để gửi Tổ giám sát liên ngành có ý kiến trước khi phê duyệt.

Đối với các gói thầu đã thi công, nhà thầu đã huy động cơ bản đầy đủ thiết bị nhân sự, lán trại, phòng thí nghiệm theo hồ sơ dự thầu, hiện đang thi công đào, đắp nền đường, đúc cấu kiện, sản lượng thực hiện khoảng 15%...

Trước những khó khăn, vướng mắc nói trên, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ xem xét giải quyết vướng mắc đối với từng dự án cụ thể được báo cáo chi tiết. Bên cạnh đó, công tác GPMB một số dự án vẫn còn vướng mắc cục bộ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Đặc biệt, đối với công tác GPMB 8 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, dù Bộ GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua quan tâm giải quyết, tuy nhiên tiến độ GPMB tại một số dự án còn chậm.

“Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có ý kiến chỉ đạo các địa phương quan tâm giải quyết, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án, đảm bảo tiến độ thi công”, văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.