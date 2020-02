Barie chắn đường vô cớ bị dỡ bỏ nhờ… fanpage "Công an Thành phố Hà Nội"

ANTD.VN - Sau khi nhận được thông tin được gửi tới fanpage “Công an Thành phố Hà Nội” phản ánh về việc lối đi chung ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội bị chắn barie vô cớ, thì ngay lập tức, barie này đã bị dỡ bỏ.

An Anh

11:59 27/02/2020

Ngày 26-2, fanpage “Công an Thành phố Hà Nội” nhận được phản ánh của người dân về việc xuất hiện biển trông giữ phương tiện và barie trái phép, chắn ngang lối đi chung trong ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Barie này đã gây cản trở việc đi lại của người dân trong ngõ, gây bức xúc.

Lực lượng chức năng dỡ bỏ barie...

...trả lại đường đi chung cho người dân

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Ban Quản trị fanpage đã chuyển thông tin đến Công an quận Đống Đa kiểm tra, xác minh. Tiến hành rà soát trên địa bàn, Công an phường Trung Liệt đã xác định chủ hộ 25A ngõ 121 Thái Hà tự đặt biển và lập barie trái phép, chắn ngang lối đi chung. Đơn vị ngay lập tức đã phối hợp Ban Chỉ đạo 197 phường Trung Liệt yêu cầu chủ hộ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, việc trông giữ phương tiện và yêu cầu dỡ bỏ biển trông giữ phương tiện trong ngõ.

Sáng nay 27-02, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ biển trông giữ phương tiện, barie trái phép trong ngõ, đồng thời yêu cầu chủ hộ cam kết không tái phạm.