Bản đồ in trên thẻ thu phí cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn thiếu Trường Sa và Hoàng Sa là do mờ?

14:58 14/07/2020 0 Ngân Tuyền

ANTD.VN - Trong khi một số lái xe phản ánh, bản đồ được in lên thẻ thu phí cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì chủ đầu tư cho biết, do in ấn mờ.