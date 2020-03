Được giới vào tháng 7-2019, BMW X6 2020 bước vào thế hệ thứ 3 với thiết kế trẻ trung cùng nhiều công nghệ ấn tượng. Chiếc SUV Coupe thể thao này được ra mắt tại thị trường Thái Lan với chỉ một phiên bản. Cụ thể hơn, BMW Thái Lan hiện chỉ đang phân phối phiên bản X6 xDrive30d M Drive với mức giá khởi điểm khoảng 224.000 USD. Mức giá này cao hơn so với người anh em BMW X5 xDrive30d M Sport đang bán tại Thái Lan với mức giá 173.000 USD. Bên dưới nắp capo, chiếc X6 sử dụng khối động cơ diesel 6 xilanh thẳng hàng dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 265 mã lực tại vòng tua 4.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 620 Nm tại vòng tua 2.000-2.500 vòng/phút. Sức mạnh của khối động cơ này được truyền xuống 4 bánh thông qua hệ thống dẫn động toàn thời gian xDrive và hộp số tự động 8 cấp Steptronic. Với hệ thống vận hành này, BMW X6 xDrive30d M Drive có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 6,5 giây trước khi đạt vận tốc đối đa 230 km/h. Mức độ tiêu thụ của chiếc xe này đạt khoảng 6,9 lít/100 km. Với gói M Drive, xe được trang bị thiết kế ngoại thất đặc trưng của dòng M-Performance như cản trước với hốc gió kích thước lớn, cản sau thể thao, gói ngoại thất viền đen BMW Individual Shadow Line cùng tùy chọn M Aerodynamics. Đặc biệt hơn, xe được trang bị hệ thống đèn pha Laser, lưới tản nhiệt hình quả thận phát sáng, cửa sổ trời Panoramic, chức năng cửa hít, hệ thống ống xả thể thao M Sport. Mâm thể thao M kích thước 22 inch và hệ thống treo thích ứng M. Về phần nội thất của xe, BMW X6 xDrive30d M Drive được trang bị ghế thể thao chỉnh điện và lưu vị trí, được bọc da Vernasca đục lỗ, ốp nội thất phối hợp giữa các chất liệu cao cấp là sợi carbon cùng da thật, trần xe được làm từ chất liệu tổng hợp màu than chì anthracite. Một số trang bị tiện nghi khác như hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập, giao diện BMW Live Cockpit Professional, hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon, chức năng sạc không dây cho điện thoại thông minh và chức năng hiển thị thông tin trên kính chắn gió. BMW X6 được lắp đặt hệ thống 6 túi khí an toàn, hệ thống cân bằng điện tử DSC, chức năng kiểm soát độ bám đường, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phanh tay điện tử. Ngoài ra còn có cảm biến áp suất lốp, hệ thống cảm biến phát hiện chướng ngại vật PDC, camera 360, chức năng kiểm soát hành trình thích ứng… Một số tính năng nâng cao khác có thể kể đến như hệ thống cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm phía sau cũng như hiển thị thông tin giới hạn tốc độ… Đối thủ chính của BMW X6 có thể kể đến như Mercedes-Benz GLE Coupe, Porsche Cayenne Coupe. Tại Thái Lan, giá của Porsche Cayenne Coupe vào khoảng 264.000 USD.

