Từng được mang đến Triển lãm Frankfurt 2019, i Next Hydrogen Concept là mẫu SUV ý tưởng đầu tiên của BMW sử dụng năng lượng hơi nước. BMW cho biết việc nạp nhiên liệu cho chiếc xe này chỉ mất 3-4 phút, công suất tối đa của i Next Hydrogen Concept là 369 mã lực. BMW chia sẻ công nghệ pin hydro trên mẫu SUV ý tưởng sẽ được thử nghiệm trên chiếc X5 hiện tại và dự định giới thiệu vào năm 2022. Hệ thống truyền động mới này sẽ dựa trên hệ thống của mẫu BMW iX3 sắp được ra mắt. BMW iX3 sẽ có bộ pin 74 kWh sản sinh công suất 282 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Xe có thể di chuyển được quãng được hơn 440 km chỉ với một lần sạc đầy nhiên liệu. Công nghệ sử dụng nhiên liệu hydro của BMW được phát triển cùng với Toyota. Vì thế mẫu i Hydrogen Next sẽ có các viên pin của Toyota kết hợp cùng phần cứng và phần mềm của BMW. Ông Klaus Frohlich, thành viên hội đồng quản trị, chia sẻ công nghệ pin nhiên liệu hydro có thể trở thành trọng tâm thứ 4 trong danh mục đầu tư hệ thống truyền lực của BMW trong dài hạn. Tuy nhiên trước tiên cần phải sản xuất được với số lượng và giá cả cạnh tranh BMW cũng tiết lộ "gia đình" xe điện của hãng xe này sẽ có tổng cộng 25 mẫu khác nhau vào năm 2023 Trong đó có ít nhất 12 mẫu sử dụng công nghệ pin tích trữ năng lượng BEV. Những công nghệ này được đánh giá là bắt kịp xu thế phương tiện di chuyển của tương lai.

