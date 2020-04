Sau khi ra mắt toàn cầu vào tháng 72018 và xuất hiện tại VMS 2019, Audi Q3 2020 đã chính thức được phân phối tại thị trường Việt Nam. Audi Q3 thế hệ thứ hai phát triển dựa trên nền tảng MQB của tập đoàn Volkswagen, tương tự các mẫu xe Audi Q2 và Audi TT. So với thế hệ đầu tiên, Audi Q3 2020 có diện mạo góc cạnh, khỏe khoắn và thể thao hơn đáng kể. Phần đầu xe có thêm nhiều chi tiết mạ chrome ở hốc đèn sương mù, cản trước và mặt ca-lăng. Lưới tản nhiệt thiết kế mới dạng bát giác với các thanh đặt dọc. Nội thất của Audi Q3 mới có thiết kế góc cạnh và hiện đại hơn đáng kể so với thế hệ đầu tiên. Toàn bộ táp-lô đã được bố cục lại. Bảng đồng hồ của xe chuyển sang dạng hiển thị kỹ thuật số hoàn toàn với màn hình 10.3-inch. Biến thể Q3 S line có thêm hệ thống buồng lái ảo Audi Virtual Cockpit. Hệ thống nút bấm được giản lược đi khá nhiều. Bề mặt táp-lô tạo khối vuông vức hơn. Các chi tiết ốp gỗ/nhựa bóng trên hộc đựng găng và quanh cần số được thay thế bằng ốp và viền chrome. Màn hình giải trí của xe được đặt ở trung tâm bảng táp-lô, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Biến thể S line cao cấp nhất dùng màn hình 10.1-inch với hệ thống MMI Navigation Plus. Hai biến thể Q3 tiêu chuẩn và Advanced có màn hình cảm ứng 8.8-inch đi kèm hệ thống MMI Radio. Audi Q3 2020 có đèn viền nội thất 30 màu, điều hòa 2 vùng (Q3 tiêu chuẩn) và 3 vùng tự động (Q3 Advanced và Q3 S line). Ghế bọc da có thêm tùy chọn chất liệu Alcantara. Xe được trang bị chìa khóa thông minh, tuy nhiên chưa phải loại có nút bấm khởi động. Biến thể Audi Q3 tiêu chuẩn được trang bị 6 loa Audi Sound System Concert. Trong khi đó, hai biến thể Advanced và S line có hệ thống âm thanh vòm Bang & Olufsen 15 loa. Audi Q3 2020 được trang bị chìa khóa thông minh, tuy nhiên chỉ là dạng chìa khóa cơ chứ không có nút bấm khởi động. Audi Q3 mới có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.484 mm x 2.2024 mm x 1.585 mm, chiều dài cơ sở 2.680 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 96 mm, rộng hơn 18 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm 77 mm. Cụm đèn pha của xe cũng được làm lại cầu kỳ và góc cạnh hơn. Phiên bản Q3 tiêu chuẩn dùng đèn pha LED còn 2 phiên bản Q3 Advanced và S line có công nghệ LED ma trận. Xe được trang bị bộ vành hợp kim 18 inch 5 chấu chữ "Y", sử dụng lốp cỡ 235/55R18. Phần đuôi xe thay đổi khá nhiều khi cụm đèn hậu được làm lớn hơn, vuốt sang hai bên thân xe thay vì nằm trong cửa cốp như đời xe trước. Tương tự cản trước, cản sau có kích cỡ lớn hơn và được mạ chrome. Audi Q3 2020 được trang bị ống xả kép hai bên, thay cho cụm hai ống xả đặt cùng một phía của thế hệ cũ. Audi Q3 2020 bán tại Việt Nam sử dụng động cơ tăng áp I4 1,4L, công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, đi kèm hộp số tự động 7 cấp S tronic. Phiên bản 35 TFSI này chỉ được trang bị hệ dẫn động cầu trước, thay vì hệ dẫn động 4 bánh quattro danh tiếng. Audi Q3 2020 có các tính năng và trang bị an toàn nổi bật bao gồm hệ thống hỗ trợ đỗ xe, camera 360, ga tự động, hỗ trợ đổ đèo, cảnh báo áp suất lốp và cảnh báo giới hạn tốc độ. Hiện giá xe Audi Q3 2020 vẫn chưa được công bố, theo dự đoán xe chính hãng tại Việt Nam khoảng hơn 1,8 tỷ đồng.

