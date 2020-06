Toyota vừa chính thức phân phối 3 mẫu xe mới tại thị trường Việt Nam gồm Granvia, Hiace và Land Cruiser Prado. Trong đó, chiếc SUV 7 chỗ Land Cruiser Prado 2020 nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Toyota Land Cruiser Prado 2020 là bản nâng cấp nhẹ của thế hệ facelift ra mắt năm 2018. So với đời trước, Land Cruiser Prado 2020 được nâng cấp về mặt tiện nghi, đi kèm mức giá tăng đôi chút. Tổng thể của Land Cruiser Prado 2020 tương tự đời trước, vẫn là kiểu dáng cứng cáp, mạnh mẽ. Xe sở hữu các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.840 x 1.885 x 1.845 (mm), chiều dài cơ sở 2.790 mm, khoảng sáng gầm 215 mm. Ở phía trước, đầu xe khá hầm hố với lưới tản nhiệt dạng 5 thanh to bản mạ chrome, viền lưới tản nhiệt cũng được mạ chrome. Cản va trước được làm cơ bắp. Hệ thống đèn pha LED đi kèm projector hiện đại, đèn định vị ban ngày và đèn sương mù được làm sắc sảo. Ở phía sau, Land Cruiser Prado 2020 trông khá cơ bắp với cụm đèn hậu tạo hình 3D và cánh gió cố định tích hợp đèn phanh. Xe được trang bị bộ mâm 18 inch 6 chấu kép bằng hợp kim chắc chắn.So với đời trước, các nâng cấp trên Land Cruiser Prado 2020 chủ yếu hướng đến tiện nghi như gạt mưa tự động, gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động, đèn soi đường, đèn bậc lên xuống và khoá cửa điện kép. Ngoài những tiện nghi mới, Land Cruiser Prado 2020 vẫn sở hữu các công nghệ an toàn như 7 túi khí, camera lùi, kiểm soát hành trình, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống cân bằng điện tử, phanh ABS/EBD. Toyota trang bị cho Land Cruiser Prado 2020 khối động cơ 2TR-FE dung tích 2.7L sản sinh công suất 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn 246 Nm tại 3.900 vòng/phút. Động cơ đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Điểm trừ của xe là vẫn sử dụng chìa khoá cơ, trong khi đa số các mẫu xe trong tầm giá hơn 2 tỷ đều sử dụng đề nổ bằng nút bấm. Ở bên trong, nội thất của Land Cruiser Prado 2020 vẫn tương tự đời trước, gồm vô-lăng 4 chấu tích hợp các nút chức năng, màn hình thông tin giải trí cảm ứng, điều hòa 3 vùng, dàn âm thanh 9 loa, ghế lái chỉnh điện 10 hướng... Hiện tại, Land Cruiser Prado 2020 được Toyota phân phối với mức giá 2,379-2,389 tỷ đồng, tăng nhẹ so với giá 2,340 tỷ đồngở đời trước.

