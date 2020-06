Toyota vừa giới thiệu Fortuner 2021 tại Thái Lan, so với phiên bản tiền nhiệm, phiên bản nâng cấp của dòng SUV 7 chỗ được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất và nâng sức mạnh động cơ. Fortuner 2021 đã thực hiện một vài nâng cấp để gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ. Với việc các đối thủ trong cùng phân khúc ngày càng đầu tư mạnh về mặt thiết kế cũng như các trang thiết bị tiện nghi đi kèm, sức ép ngày càng gia tăng với dòng SUV 7 chỗ của Toyota. Vì vậy, ở phiên bản 2021 này Toyota quyết định thực hiện việc nâng cấp tập trung ở thiết kế ngoại thất cũng như tinh chỉnh sức mạnh động cơ. Tại Thái Lan, Fortuner 2021 có 2 phiên bản: Fortuner tiêu chuẩn và Fortuner Legender. Cả 2 phiên bản đều nhận được tinh chỉnh tập trung ở phần đầu xe. Mặc dù thiết kế tổng thể của phần đầu xe không thay đổi so với người tiền nhiệm, nhưng từng chi tiết đã được nâng cấp đẹp mắt và thể thao hơn rất nhiều. Ở bên trong, Fortuner 2021 được trang bị màn hình thông tin giải trí 8 inch tương thích Apple CarPlay/Android Auto. Fortuner 2021 với số đo chiều dài, rộng, cao lần lượt là: 4.795 x 1.855 x 1.835 (mm) và chiều dài cơ sở 2.745 (mm). Đặc biệt Fortuner 2021 trang bị hệ thống viễn thông T-Connect với nhiều chức năng như tìm xe, kiểm tra vị trí của xe, nhắc nhở bảo dưỡng xe và hệ thống đóng/mở cốp sau bằng đá chân. Ở phiên bản tiêu chuẩn, Fortuner 2021 sở hữu hệ thống đèn pha được tích hợp dải đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED uốn lượn. Lưới tản nhiệt của xe được mở rộng với các họa tiết uốn lượn sơn màu đen. Cản trước cũng được làm góc cạnh hơn và 2 hốc gió bên tích hợp đèn sương mù nhỏ. Ở phía sau, hệ thống đèn hậu LED sử dụng họa tiết mới, thay cho kiểu song song trên bản cũ. Trong khi đó phiên bản Fortuner Legender hầm hố hơn với lưới tản nhiệt chia làm 2 tầng. . Đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED trên bản này chia cụm đèn trước làm 3 phần với họa tiết phức tạp hơn, đi kèm đèn sương mù LED. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch, thay vì 18 inch trên bản tiêu chuẩn Toyota Fortuner 2021 được trang bị động cơ diesel tăng áp 2.8L, sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Động cơ này mạnh hơn 27 mã lực và 50 Nm so với động cơ 2.8L trên phiên bản hiện hành. Nhờ động cơ mạnh hơn, sức kéo của Fortuner 2021 tăng thêm 300 kg, đạt mức 3.100 kg. Theo Toyota, dù động cơ mạnh hơn nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu của Fortuner 2021 lại thấp hơn 17% nhờ vào việc cải thiện hệ thống làm mát của động cơ. Bên cạnh đó, độ ồn và độ rung của động cơ cũng được giảm xuống, giúp xe vận hành êm ái hơn. Tại Thái Lan, Toyota Fortuner 2021 có giá từ 1.564.000 bath (khoảng 1,152 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn và cao nhất 1.839.000 bath (khoảng 1,355 tỷ đồng) cho bản Legender.

Toyota vừa giới thiệu Fortuner 2021 tại Thái Lan, so với phiên bản tiền nhiệm, phiên bản nâng cấp của dòng SUV 7 chỗ được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất và nâng sức mạnh động cơ. Fortuner 2021 đã thực hiện một vài nâng cấp để gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ. Với việc các đối thủ trong cùng phân khúc ngày càng đầu tư mạnh về mặt thiết kế cũng như các trang thiết bị tiện nghi đi kèm, sức ép ngày càng gia tăng với dòng SUV 7 chỗ của Toyota. Vì vậy, ở phiên bản 2021 này Toyota quyết định thực hiện việc nâng cấp tập trung ở thiết kế ngoại thất cũng như tinh chỉnh sức mạnh động cơ. Tại Thái Lan, Fortuner 2021 có 2 phiên bản: Fortuner tiêu chuẩn và Fortuner Legender. Cả 2 phiên bản đều nhận được tinh chỉnh tập trung ở phần đầu xe. Mặc dù thiết kế tổng thể của phần đầu xe không thay đổi so với người tiền nhiệm, nhưng từng chi tiết đã được nâng cấp đẹp mắt và thể thao hơn rất nhiều. Ở bên trong, Fortuner 2021 được trang bị màn hình thông tin giải trí 8 inch tương thích Apple CarPlay/Android Auto. Fortuner 2021 với số đo chiều dài, rộng, cao lần lượt là: 4.795 x 1.855 x 1.835 (mm) và chiều dài cơ sở 2.745 (mm). Đặc biệt Fortuner 2021 trang bị hệ thống viễn thông T-Connect với nhiều chức năng như tìm xe, kiểm tra vị trí của xe, nhắc nhở bảo dưỡng xe và hệ thống đóng/mở cốp sau bằng đá chân. Ở phiên bản tiêu chuẩn, Fortuner 2021 sở hữu hệ thống đèn pha được tích hợp dải đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED uốn lượn. Lưới tản nhiệt của xe được mở rộng với các họa tiết uốn lượn sơn màu đen. Cản trước cũng được làm góc cạnh hơn và 2 hốc gió bên tích hợp đèn sương mù nhỏ. Ở phía sau, hệ thống đèn hậu LED sử dụng họa tiết mới, thay cho kiểu song song trên bản cũ. Trong khi đó phiên bản Fortuner Legender hầm hố hơn với lưới tản nhiệt chia làm 2 tầng. . Đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED trên bản này chia cụm đèn trước làm 3 phần với họa tiết phức tạp hơn, đi kèm đèn sương mù LED. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch, thay vì 18 inch trên bản tiêu chuẩn Toyota Fortuner 2021 được trang bị động cơ diesel tăng áp 2.8L, sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Động cơ này mạnh hơn 27 mã lực và 50 Nm so với động cơ 2.8L trên phiên bản hiện hành. Nhờ động cơ mạnh hơn, sức kéo của Fortuner 2021 tăng thêm 300 kg, đạt mức 3.100 kg. Theo Toyota, dù động cơ mạnh hơn nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu của Fortuner 2021 lại thấp hơn 17% nhờ vào việc cải thiện hệ thống làm mát của động cơ. Bên cạnh đó, độ ồn và độ rung của động cơ cũng được giảm xuống, giúp xe vận hành êm ái hơn. Tại Thái Lan, Toyota Fortuner 2021 có giá từ 1.564.000 bath (khoảng 1,152 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn và cao nhất 1.839.000 bath (khoảng 1,355 tỷ đồng) cho bản Legender.