Trước hết, người tham gia giao thông, nhất là người trực tiếp điều khiển các loại xe ô tô cần hiểu được điểm mù là khoảng không gian mà người lái xe không thể nhìn thấy hay quan sát được qua gương chiếu hậu bên ngoài khi điều khiển phương tiện …





Xe ô tô có kích thước càng lớn thì khoảng không gian không thể nhìn thấy hay điểm mù cũng tăng theo tỷ lệ thuận





Điểm mù đầu tiên ở trên gương chiếu hậu. Điều này thể hiện ở việc khi có các loại xe khác di chuyển gần, không nằm trong vùng phản chiếu của gương thì người lái sẽ không thể quan sát được





Chính vì vậy, người điều khiển xe nên di chuyển ở tốc độ chậm, quan sát kỹ hai bên để đảm bảo sự an toàn





Ngoài ra, người lái xe cũng hoàn toàn có thể điều chỉnh vị trí của gương chiếu hậu để tạo góc nhìn tốt nhất. Đối với gương chiếu hâu giữa, xoay sao cho người lái nhìn được toàn bộ kính chắn gió phía sau





Điều chỉnh gương chiếu hậu ở hai bên thành xe có góc nhìn rộng, giúp hạn chế vùng điểm mù. Tuy nhiên, với cách làm này sẽ gây khó khăn trong việc lùi xe khi khó căn phần đuôi





Một cách khắc phục hiệu quả khác đó là lắp thêm gương cầu nhỏ ở góc trái của gương chiếu hậu để giúp góc nhìn rộng, di chuyển dễ dàng hơn





Điểm mù tiếp theo nằm ở phía sau xe. Điểm mù này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn rất cao bởi khoảng không gian lớn mà người điều khiển xe không nhìn thấy được





Nhất là trong các trường hợp người lái xe muốn lùi xe. Để giải quyết được hạn chế này, người điều khiển có thể trang bị các bộ cảm biến lùi hoặc camera phía sau giúp chủ động hơn





Cách khắc phục điểm mù ở phía sau xe thủ công đó là người lái có thể trực tiếp xuống quan sát phía sau. Tuy nhiên, với cách làm này thì chủ yếu áp dụng ở những khoảng không gian rộng, ít phương tiện đang lưu thông phía sau





Tiếp đến là điểm mù phía trước của xe ô tô. Khi các phương tiện giao thông di chuyển quá gần đầu xe sẽ khiến cho người lái khó khăn trong việc quan sát, điều khiển





Những xe có kích thước lớn thì điểm mù phía trước càng lớn, do vậy, người lái cần giữ khoảng cách an toàn, không nên đi quá gần hoặc cố vượt các phương tiện khác





Một điểm mù khác mà người điều khiển ô tô không thể bỏ qua đó là điểm mù ở cột hai bên khung kính chắn gió của xe, hay còn gọi là cột chữ A





Điểm mù ở cột trước phụ thuộc rất nhiều vào góc đánh lái của người điều khiển. Và cách khắc phục hiệu quả là người lái xe chủ động nghiêng đầu quan sát khi chuyển hướng





Ngoài ra, người lái cũng nên phát tín hiệu, còi báo khi xe tới những khúc cua để đảm bảo an toàn cho chính mình và những phương tiện tham gia giao thông khác





Bên cạnh việc nắm rõ, áp dụng các cách khắc phục điểm mù trên chiếc ô tô của mình thì bản thân mỗi người điều khiển cũng cần tránh điểm mù của các phương tiện khác để không xảy ra các vụ va chạm đáng tiếc





Trước hết, người tham gia giao thông, nhất là người trực tiếp điều khiển các loại xe ô tô cần hiểu được điểm mù là khoảng không gian mà người lái xe không thể nhìn thấy hay quan sát được qua gương chiếu hậu bên ngoài khi điều khiển phương tiện …





Xe ô tô có kích thước càng lớn thì khoảng không gian không thể nhìn thấy hay điểm mù cũng tăng theo tỷ lệ thuận





Điểm mù đầu tiên ở trên gương chiếu hậu. Điều này thể hiện ở việc khi có các loại xe khác di chuyển gần, không nằm trong vùng phản chiếu của gương thì người lái sẽ không thể quan sát được





Chính vì vậy, người điều khiển xe nên di chuyển ở tốc độ chậm, quan sát kỹ hai bên để đảm bảo sự an toàn





Ngoài ra, người lái xe cũng hoàn toàn có thể điều chỉnh vị trí của gương chiếu hậu để tạo góc nhìn tốt nhất. Đối với gương chiếu hâu giữa, xoay sao cho người lái nhìn được toàn bộ kính chắn gió phía sau





Điều chỉnh gương chiếu hậu ở hai bên thành xe có góc nhìn rộng, giúp hạn chế vùng điểm mù. Tuy nhiên, với cách làm này sẽ gây khó khăn trong việc lùi xe khi khó căn phần đuôi





Một cách khắc phục hiệu quả khác đó là lắp thêm gương cầu nhỏ ở góc trái của gương chiếu hậu để giúp góc nhìn rộng, di chuyển dễ dàng hơn





Điểm mù tiếp theo nằm ở phía sau xe. Điểm mù này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn rất cao bởi khoảng không gian lớn mà người điều khiển xe không nhìn thấy được





Nhất là trong các trường hợp người lái xe muốn lùi xe. Để giải quyết được hạn chế này, người điều khiển có thể trang bị các bộ cảm biến lùi hoặc camera phía sau giúp chủ động hơn





Cách khắc phục điểm mù ở phía sau xe thủ công đó là người lái có thể trực tiếp xuống quan sát phía sau. Tuy nhiên, với cách làm này thì chủ yếu áp dụng ở những khoảng không gian rộng, ít phương tiện đang lưu thông phía sau





Tiếp đến là điểm mù phía trước của xe ô tô. Khi các phương tiện giao thông di chuyển quá gần đầu xe sẽ khiến cho người lái khó khăn trong việc quan sát, điều khiển





Những xe có kích thước lớn thì điểm mù phía trước càng lớn, do vậy, người lái cần giữ khoảng cách an toàn, không nên đi quá gần hoặc cố vượt các phương tiện khác





Một điểm mù khác mà người điều khiển ô tô không thể bỏ qua đó là điểm mù ở cột hai bên khung kính chắn gió của xe, hay còn gọi là cột chữ A





Điểm mù ở cột trước phụ thuộc rất nhiều vào góc đánh lái của người điều khiển. Và cách khắc phục hiệu quả là người lái xe chủ động nghiêng đầu quan sát khi chuyển hướng





Ngoài ra, người lái cũng nên phát tín hiệu, còi báo khi xe tới những khúc cua để đảm bảo an toàn cho chính mình và những phương tiện tham gia giao thông khác





Bên cạnh việc nắm rõ, áp dụng các cách khắc phục điểm mù trên chiếc ô tô của mình thì bản thân mỗi người điều khiển cũng cần tránh điểm mù của các phương tiện khác để không xảy ra các vụ va chạm đáng tiếc