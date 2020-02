Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thế giới đã ghi nhận có hơn 34.909 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp gây ra bởi virus 2019-nCoV (trong đó có 34.568 trường hợp tại Trung Quốc đại lục) Trước mức độ nghiêm trọng của đại dịch, hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất ô tô tại Trung Quốc đều thông báo tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động Đây chính là đòn giáng mạnh đến tham vọng phục hồi của thị trường ô tô lớn nhất thế giới sau 2 năm liên tiếp chứng kiến mức sụt giảm về doanh thu Được biết, thị trường ô tô của Trung Quốc hàng năm cung cấp tới khoảng 25 triệu xe trên toàn thế giới (chiếm khoảng 1/4 số lượng ô tô sản xuất ra trên toàn cầu) Riêng tại Vũ Hán (nơi khởi phát của đại dịch), ngành công nghiệp ô tô chiếm tới 20% mức tổng kinh tế toàn thành phố. Hiện tại, Vũ Hán có khoảng 10 nhà máy lắp ráp ôtô và được coi là “cái nôi” của nền công nghiệp ô tô tại Trung Quốc Trong năm nay, các nhà sản xuất tại Vũ Hán đã đặt mục tiêu cho ra mắt khoảng 1,6 triệu xe, qua đó đóng góp khoảng 6% tổng số ô tô tại thị trường Trung Quốc Nhưng những ảnh hưởng từ đại dịch do virus 2019-nCoV sẽ khiến mục tiêu tăng trưởng của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc sẽ khó lòng được thực hiện Theo dự báo từ IHS Markit, việc hàng loạt nhà máy, doanh nghiệp sản xuất ô tô tại Trung Quốc tạm “đóng băng” hoạt động có thể khiến sản lượng sản xuất ô tô tại nước này giảm tới hơn 1,7 triệu chiếc Chưa kể những diễn biến phức tạp của đại dịch còn khiến sức mua tại thị trường ô tô nội địa giảm đi ít nhiều. Đà sụt giảm được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài khi nhiều cơ sở kinh doanh, nhà máy tại 14 tỉnh, thành phố của Trung Quốc (chiếm khoảng 70% tổng số GDP cả nước) vẫn sẽ tạm thời ngưng hoạt động cho đến khi tình hình dịch bệnh trở nên khả quan hơn Theo Bloomberg, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không thể giữ vững ngôi vị thị trường ô tô lớn nhất thế giới nếu doanh số bán ô tô giảm khoảng 20% so với năm 2019 Không chỉ để lại những tác động xấu tại thị trường trong nước, việc tạm dừng hoạt động tại nhiều công xưởng còn gây thiếu hụt nguồn cung nguyên, vật liệu và các thành phần lắp ráp ô tô của những hãng xe hàng đầu thế giới Bởi lâu nay Trung Quốc vẫn thường được mệnh danh là “công xưởng của thế giới” và là mắt xích không thể thiếu của ngành sản xuất ô tô trong chuỗi cung ứng toàn cầu Nhiều nhà sản xuất ô tô trên thế giới đang có nhà máy sản xuất đặt ở Trung Quốc hiện đang phải rơi vào cảnh lao đao như Ford, Tesla, PSA Group, Honda, Nissan,.. do tạm ngừng sản xuất Trong đó, hãng xe Honda được cho là phải chịu nhiều tổn thất nhất khi có tới 3 nhà máy đặt tại Vũ Hán, với công suất chiếm khoảng 30% tổng số xe Honda sản xuất trên toàn cầu Trong năm 2019, liên doanh Vũ Hán của Honda đã đóng góp vào khoảng 11% doanh thu của tập đoàn trong năm 2019, qua đó chiếm phần lớn doanh thu ô tô tại thị trường châu Á. Theo tính toán, nếu hoạt động sản xuất tiếp tục bị gián đoạn sẽ khiến lợi nhuận của Honda trong năm nay giảm tới khoảng 6,1% Cùng với đó, Robert Bosch GmbH - hãng sản xuất phụ tùng ô tô lớn nhất thế giới cũng buộc phải đóng cửa 2 nhà máy với 800 lao động tại Vũ Hán. Điều này vô tình khiến các mối nối của chuỗi cung ứng sẽ bị đứt gãy và tạo ra những tác động xấu tới thị trường ô tô toàn cầu Ngoài ra, hãng xe Volkswagen của Đức cũng nhiều khả năng phải rơi vào cảnh khốn đốn khi thường có tới 40% số lượng xe hơi của hãng được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc. Hãng BMW tại Trung Quốc cũng được dự đoán sẽ giảm ít nhất khoảng 5% doanh thu trong nửa đầu năm 2020 vì tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán Còn Hyundai (nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Hàn Quốc) đã thông báo tạm ngừng hoạt động các nhà máy tại Hàn Quốc do sự thiếu hụt phụ tùng từ Trung Quốc. Trước đó, Hyundai đã ngừng sản xuất mẫu xe SUV Palisade do không đủ linh kiện Cũng giống với Hyundai, Kia Motors đã tạm dừng sản xuất một số dây chuyền lắp ráp tại Hàn Quốc bởi hãng cũng có xu hướng nhập khẩu nhiều bộ phận từ phía Trung Quốc Nếu tình hình dịch bệnh không sớm được cải thiện, ngành công nghiệp ô tô của Hàn Quốc sẽ đối mặt với nguy cơ không thể hoàn thành chỉ tiêu doanh thu trong năm 2020. Được biết, mức nhập khẩu phụ tùng ô tô của Hàn Quốc từ các nhà sản xuất Trung Quốc trong hai năm 2018, 2019 lần lượt là 1,47 tỷ USD và 1,56 tỷ USD

