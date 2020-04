Được phát triển dựa trên cùng nền tảng của mẫu SAV BMW X3, Brilliance V7 được một doanh nghiệp kinh doanh xe Trung Quốc đưa về Việt Nam với giá bán 738 triệu đồng. Những năm gần đây, ô tô Trung Quốc đang dần trở nên phổ biến hơn tại thị trường Việt Nam. Ô tô Trung Quốc thường đi kèm với nhiều trang bị tiện nghi, an toàn và hỗ trợ lái tốt trong tầm giá, đây cũng chính là thế mạnh hấp dẫn khách hàng Việt của Brilliance V7. Brilliance V7 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.702 x 1.932 x 1.753 mm, chiều dài cơ sở 2.770 mm. V7 thực chất là phiên bản 7 chỗ của mẫu Brilliance V6 5 chỗ được ra mắt trước đây. Nhìn từ phía trước, Brilliance V7 nổi bật với cụm lưới tản nhiệt kích thước lớn với điểm nhấn là đường viền mạ crom ở phía dưới. Logo của hãng xe Brilliance khi nhìn lướt qua dễ gây nhầm lẫn với thương hiệu Toyota. Mặc dù có giá bán tầm trung nhưng Brilliance V7 sở hữu hệ thống chiếu sáng LED ma trận. Công nghệ này thường chỉ được trang bị trên những mẫu xe cao cấp. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu phay xước kích thước 19 inch trông khá cứng cáp, lốp xe đến từ hãng Maxxis với thông số 235/55-R19. Điểm nổi bật trên bảng táp lô là màn hình giải trí kích thước 10,4 inch thiết kế dọc tương tự VinFast Lux. Hàng ghế giữa cho cảm giác ngồi thoải mái nhờ chiều rộng xe lớn. Hàng ghế này được trang bị 2 cửa gió điều hòa và cổng sạc USB ở vị trí trung tâm. Brilliance V7 được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama, đây cũng là xu hướng thiết kế của nhiều mẫu xe ngày nay. Brilliance V7 được trang bị động cơ tăng áp 1.6L, sản sinh công suất 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 280 Nm tại dãy vòng tua 1.800-4.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động 7 cấp, truyền động cầu trước. Về công nghệ an toàn, Brilliance trang bị cho mẫu SUV này hệ thống kiểm soát hành trình, kiểm soát lực kéo, camera 360 độ... Hệ thống an toàn bị động bao gồm 6 túi khí. Brilliance V7 đang thu hút sự chú ý của nhiều người mê xe ô tô

