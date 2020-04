Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất có lẽ là thị trường tiêu thụ nhiều siêu xe “giá trên trời” nhất thế giới, đó là lý do không ngạc nhiên khi chiếc xe đặc biệt Rolls-Royce Hyperion được chắp bút bởi Pininfarina tại Dubai có giá bán lên tới 2,38 triệu USD. Chiếc Phantom Drophead Coupe one-off (duy nhất một chiếc trên thế giới) này được đưa ra bởi nhà sưu tập xe Roland Hall. Siêu xe Rolls-Royce Hyperion có được tính độc quyền và đặc biệt ở nhiều chi tiết, không chỉ đơn thuần ở màu sơn trang trí mà còn bởi nhiều thay đổi tinh tế trong khoang cabin. Được phát triển từ nguyên mẫu Phantom Drophead Coupe thế hệ thứ 3, Rolls-Royce Hyperion là siêu phẩm được “thửa” riêng bởi hãng thiết kế xe danh tiếng Pininfarina. Chiếc mui trần này được đại lý Alain Class Motors ở Dubai rao bán từ 2012 và tới nay vẫn chưa tìm được chủ mới. Ra mắt công chúng tại lễ hội quý tộc Pebble Beach 2008, Rolls-Royce Hyperion lấy cảm hứng từ những mẫu xế cổ của thập niên 30 với những đường cong mềm mại và tinh tế. Cái tên Hyperion được đặt theo tên một vị thần trong Thần thoại Hy Lạp. Rolls-Royce Hyperion được chế tạo theo đơn đặt hàng của nhà sưu tập xe hơi Roland Hall với chi phí không xác định. Năm 2012, ông bán lại chiếc xe với giá 5 triệu USD cho đại lý Alain Class Motors. Sau 8 năm tồn kho, hiện chiếc Rolls-Royce Hyperion “độc nhất vô nhị” này đang được đại lý trên rao bán với mức giá 2,38 triệu USD. Có thời điểm chiếc xe còn tụt xuống giá 2,18 triệu USD nhưng cũng không ai ngó tới. So với Phantom Drophead Coupe, Rolls-Royce Hyperion có phần mui được kéo dài nhằm gợi liên tưởng đến một mẫu “Du thuyền mặt đất”. Toàn bộ thân xe được chế tạo bằng sợi carbon, các miếng ốp gỗ trang trí đều là gỗ quý. Cabin chỉ giữ lại một hàng ghế khiến kiểu dáng của xe trông thể thao hơn. Là mẫu xe độc bản, Rolls-Royce Hyperion có một số chi tiết nội thất đặc trưng. Đáng chú ý nhất là chiếc đồng hồ giá 100.000 USD được hãng Girard-Perregaux thiết kế riêng cho mẫu xe này. Chiếc đồng hồ hàng hiệu này có thể gắn trên bảng điều khiển hoặc tháo ra để đeo vào tay. Ngay phía trước kính chắn gió, hãng Pininfarina đã làm hai khoang nhỏ để chứa dụng cụ thể thao hay những khẩu súng săn theo yêu cầu của ông Hall lúc đặt hàng xe. Một phần vỏ gỗ tương tự cũng được lắp đặt ở phía trước của kính chắn gió - tiếp giáp với nắp ca-pô. Đây không chỉ là một phần trang trí bổ sung nhằm cải thiện diện mạo cho xe mà còn là hai ngăn lưu trữ đồ vật nhỏ ở phía trong. Sức mạnh của Rolls-Royce Hyperion vẫn đến từ động cơ V12 6.75L, cho công suất 453 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 5,6 giây và đạt tốc độ tối đa 250km/h. Chiếc xe hàng độc này đã được làm việc vào mùa thu năm 2007 và sau đó chúng sẵn sàng tỏa sáng tại sự kiện Pebble Beach Concours d’Elegance 2008, sau đó tới tay chủ nhân đặt hàng. Nhưng rất không may nó đã anh chóng được bán 4 năm sau đó. Được bảo quản tốt nên chiếc Rolls-Royce Hyperion trông vẫn như mới dù có tuổi đời 12 năm. Xe mới chỉ chạy được vài chục km như thời điểm ra mắt và vẫn đang tìm kiếm chủ nhân mới.

