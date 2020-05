Thắt dây an toàn: Theo nghiên cứu của Ford, việc đeo dây an toàn ở mọi vị trí ngồi trên xe giúp giảm một nửa nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm, và giảm 45% nguy cơ tử vong

Dây an toàn được coi là "thần hộ mệnh", giúp bảo vệ người ngồi bên trong xe. Do đó, để đảm bảo an toàn, mỗi lần lên xe và trước khi ô tô chuyển bánh, hãy nhớ thắt dây an toàn và nhắc nhở tất cả mọi người làm điều này

Trước khi chuyển bánh, chủ ô tô hãy tập thói quen kiểm tra xe, bao gồm áp suất lốp, nước làm mát, hệ thống đèn hay phanh... Hành động này tuy đơn giản nhưng giúp giảm đáng kể những tai nạn đáng tiếc có thể xảy đến

Bên cạnh đó, để "xế yêu" của bạn được bền và vận hành trơn tru, hãy ghi nhớ lịch thay dầu và bảo dưỡng định kỳ

Trước khi di chuyển, đặc biệt trong những hành trình xa, bạn nên theo dõi tình hình thời tiết, bởi, thời tiết được coi là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc lái xe của bạn

Khi thời tiết khô ráo, chất lượng đường sẽ tốt hơn, xe có độ bám đường tốt nên di chuyển linh hoạt và dễ điều khiển. Ngược lại, trong điều kiện mưa giông, đường sẽ trơn trượt, khiến việc điều khiển xe trở nên khó khăn hơn

Để đảm bảo an toàn khi lái xe trong điều kiện trời mưa lớn, người lái xe cần lưu ý, thay vì đạp phanh gấp, bạn nên giảm chân ga hay bỏ chân ga để tốc độ giảm dần dần

Nguyên nhân là do, việc nhấn phanh gấp sẽ khiến xe có thể bị văng và trượt dài trên đường, đặc biệt là khi đường đang trơn do nước mưa và dầu máy hòa lẫn với nhau

Khi bắt đầu có mưa, nhiệt độ trong xe và nhiệt độ bên ngoài sẽ chênh lệch nhau, khiến kính chắn ô tô bị mờ, gây ảnh hưởng tới tầm quan sát của người điều khiển ô tô

Để khắc phục tình trạng trên, bạn có thể bật hệ thống điều hòa trên ô tô. Thao tác này sẽ giúp xe cân bằng mức nhiệt bên trong xe và môi trường bên ngoài, xóa đi màn sương đọng trên kính, giúp cải thiện tầm nhìn, đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển

Một vài giây mất tập trung khi lái xe có thể khiến bạn phải trả giá bằng một vụ tai nạn. Có nhiều nguyên nhân khiến bạn mất tập trung khi điều khiển xe như ăn uống trên xe, trẻ em quậy phá... đặc biệt, điện thoại được coi là "kẻ thù số một" khiến bạn xao nhãng tinh thần

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh, bạn nên giữ tập trung trong quá trình cầm vô lăng. Hãy giải quyết mọi vấn đề còn tồn tại trước khi xe chuyển bánh, đồng thời tránh xa chiếc điện thoại khi lái xe

Do tầm nhìn hạn chế, nhiều nguy hiểm tiềm ẩn và cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, lái ô tô ban đêm được xem là thử thách không chỉ với "tài mới" mà ngay cả với "lái già" đã có nhiều năm kinh nghiệm. Dưới đây là một số lưu ý giúp bạn lái xe an toàn vào ban đêm

Tầm quan sát vào ban đêm không được tốt như khi lái xe ban ngày, vì vậy nên điều khiển ô tô di chuyển chậm hơn, đồng thời nên tăng khoảng cách an toàn với các xe đi phía trước để kịp phản ứng trước những tình huống bất ngờ

Để căn khoảng cách, nhiều tài xế thường áp dụng nguyên tắc 4 giây. Theo đó, lái xe sẽ chọn điểm sáng xa nhất mà đèn cốt rọi tới, khi xe phía trước đi qua điểm này, bạn bắt đầu đếm 4 giây. Sau 4 giây nếu xe vừa tới hoặc sắp tới điểm sáng đã chọn thì xe bạn đang ở trong khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, nếu xe vượt qua điểm sáng khi chưa đếm tới 4 giây, bạn nên giảm tốc độ để giữ khoảng cách phù hợp



Đèn chiếu sáng thường có hai chế độ pha và cốt. Trong đó, đèn cốt là đèn chiếu gần, góc chiếu thấp giúp người lái xe quan sát được tình trạng mặt đường. Do đó, khi lái xe vào ban đêm qua các khu dân cư, bạn nên giảm tốc độ và bật chế độ đèn cốt để đảm bảo an toàn

Đối với đèn pha - loại đèn có cường độ ánh sáng mạnh và chiếu xa, lái xe chỉ nên sử dụng chế độ đèn pha khi lái xe trên đường cao tốc hay những con đường ít phương tiện qua lại

Để đảm bảo an toàn, bạn nên "nói không" với rượu bia, bởi loại đồ uống có cồn này có thể làm giảm nghiêm trọng khả năng lái xe, gây mệt mỏi, tăng cảm giác buồn ngủ cho người cầm lái

Trong quá trình lái xe, bạn hãy tránh xa thuốc lá. Hút thuốc có thể gây ra những thay đổi vật lý trong mắt có thể đe dọa thị lực, bởi chất Nicotine có trong thuốc lá làm hạn chế việc sản xuất một hóa chất cần thiết để bạn có thể nhìn rõ vào ban đêm

Buồn ngủ được xem là mối nguy lớn nhất khi lái xe vào ban đêm

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh, trong quá trình lái xe, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ, bạn nên đỗ xe vào nơi an toàn, nghỉ ngơi một chút cho tinh thần thoải mái rồi mới lái xe tiếp

