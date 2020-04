Nguyên nhân gây ra hiện tượng kính lái bị mờ đến từ việc nhiệt độ, độ ẩm trong và ngoài xe chênh lệch lớn dẫn tới hơi nước đọng trên kính. Do đó, hạ kính xe là một trong những cách đơn giản, tiết kiệm giúp khắc phục tình trạng kính mờ mà đem lại hiệu quả cực cao

Việc hạ kính ô tô xuống khoảng 10-15cm sẽ giúp cân bằng nhiệt độ trong và ngoài xe, tránh tình trạng đọng nước

Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe của người lái và độ bền của nội thất xe, biện pháp này chỉ nên áp dụng đối với trường hợp thời tiết ít mưa và không quá lạnh

Bật chức năng sấy kính là một phương pháp giúp khắc phục tình trạng kính lái bị mờ do hơi nước ngưng tụ

Nút bấm hệ thống sưởi kính chắn gió trước và sau thường được bố trí trên bảng điều khiển trung tâm, có kí hiệu riêng biệt và sẽ báo sáng khi được kích hoạt

Lái xe cần lưu ý, khi bật chức năng này, bạn nên đóng kín các cửa sổ trên xe. Nếu chỉ cần một trong các cửa mở, hệ thống sấy kính sẽ hoạt động kém hiệu quả

Với một số mẫu ô tô đời cũ không được trang bị chức năng sấy kính, người dùng cũng có thể loại bỏ hơi nước ngưng tụ trên kính lái bằng việc điều chỉnh hệ thống điều hòa

Bạn hãy từng bước điều chỉnh nhiệt độ để giảm mức chênh lệch giữa nhiệt độ trong và ngoài xe. Lưu ý, không nên để hướng gió thổi trực tiếp vào kính lái hay kính cửa sổ hai bên. Sau ít phút, nhiệt độ sẽ được cân bằng, kính lái ô tô sẽ không còn tình trạng mờ nữa

Lái xe chỉ nên áp dụng biện pháp này với những ngày trời không quá lạnh bởi nếu người dùng giảm nhiệt độ trên xe một cách đột ngột, sức khỏe của bạn sẽ phần nào bị ảnh hưởng

Bật quạt gió cũng được coi là biện pháp đơn giản giúp khắc phục hiện tượng kính lái bị mờ, đồng thời giúp bạn cải thiện tầm nhìn khi lái xe

Khi bật quạt gió và để chế độ lấy gió ngoài, nhiệt độ trong và ngoài xe sẽ được cân bằng, tránh hiện tượng đọng nước trên kính

Để đạt hiệu quả cao, hãy thực hiện biện pháp này ngay khi kính mới bắt đầu có dấu hiệu bị mờ hoặc hơi nước chưa bám trên mặt kính chắn gió hay kính hậu

Ngoài hiện tượng kính mờ, khi điều khiển xe dưới trời mưa, chúng ta cũng thường gặp phải tình trạng cần gạt nước không làm sạch nước hoàn toàn, để lại những vết mờ, gây hạn chế tầm nhìn

Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy thêm một số chất tẩy rửa chuyên dụng vào bình chứa nước rửa kính. Mẹo nhỏ này giúp gạt sạch và không để lại vết mờ trên kính xe ô tô của bạn

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý, hãy sử dụng nước rửa kính xe chuyên dụng thay vì dùng chất tẩy rửa thông thường như bột giặt bởi chúng có thể gây biến chất lưỡi gạt cao su

Bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra hệ thống cần gạt nước xem có bị biến dạng hay không

Ngoài ra, bạn nên đỗ xe tại những khu vực thoáng mát để tránh biến dạng cần gạt nước

Chủ xe ô tô cần lưu ý, khi phát hiện kính xe bị mờ do ngưng tụ hơi nước, bạn khong nên dùng khăn, giấy để lau mặt trong của kính, bởi điều này sẽ tạo ra những vệt lau trên kính, cản trở tầm nhìn

Một vấn đề gây "khó chịu" cho những người điều khiển ô tô khi trời mưa là hiện tượng gương chiếu hậu bị bám nước, gây cản trở tầm quan sát

Bạn có thể sử dụng sáp nến, bôi nhẹ lên bề mặt gương rồi dùng khăn lau cho đều lớp sáp nến, tạo ra một lớp bảo vệ và chống dính nước cho bề mặt gương. Tuy nhiên, đây được coi là biện pháp "chống cháy" và không đem lại hiệu quả lâu dài

Theo kinh nghiệm của nhiều người lái xe lâu năm, một trong những cách khắc phục tình trạng gương chiếu hậu bị mờ do di chuyển trong thời tiết mưa lớn là lấy ruột thuốc lá xoa đều lên mặt gương

Nguyên nhân là do, lớp nhựa có trong thuốc lá sẽ tạo thành một lớp chắn chống nước, tạo hiệu ứng lá sen, nước đọng thành giọt

Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng miếng dán chống bám nước trên gương và kính

Miếng dán chống nước cho gương được nhiều người chủ xe lựa chọn, giúp khắc phục tình trạng mưa bám vào vào gương, cải thiện tầm nhìn, đồng thời đảm bảo an toàn khi lái xe

