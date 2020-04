Nắng, mưa hay bụi bẩn... là những tác nhân khiến ô tô nhanh xuống cấp. Do đó, đỗ xe ở những nơi sạch sẽ, có mái che là việc làm cần thiết giúp xe được bền lâu, đặc biệt trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19

Người lái nên lựa chọn chỗ đỗ xe hợp lý, đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, cao ráo, có mái che để bảo vệ xe ô tô. Nếu không có điều kiện gửi xe ở những hầm gửi xe, bạn nên sử dụng bạt phủ hoặc ô che để hạn chế tối đa những tác nhân tiêu cực tới xe của bạn

Ắc-quy ô tô là một bộ phận sẽ tự tiêu hao điện khi không sử dụng do các thiết bị điện vẫn vận hành ở chế độ chờ

Để đảm bảo cho ô tô có thể hoạt động bình thường sau thời gian dài không sử dụng, người lái cần lưu ý, sau khoảng 2 tuần thì nên khởi động xe khoảng 20-30 phút để hệ thống điện trên xe sạc lại cho ắc quy, tránh trường hợp ắc-quy hết điện khiến xe không thể vận hành

Việc đỗ xe tại chỗ quá lâu có thể dẫn tới hiện tượng lốp bị xuống hơi, bẹp một góc. Khi đó, toàn bộ trọng lượng của xe sẽ đè lên lốp, khiến thành lốp xe bị biến dạng, gây nguy hiểm khi sử dụng lại chiếc xe sau một thời gian để không

Trước khi cất xe một thời gian, người lái nên bơm căng đều các lốp xe (3,0 bar/300 kpa) và chỉ hạ xuống khi bắt đầu hoạt động xe trở lại. Ngoài ra, thi thoảng bạn nên tiến hoặc lùi xe vài chục mét để tránh một điểm duy nhất của lốp chịu áp lực trong khoảng thời gian dài

Với vai trò đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trên xe, phanh ô tô được coi là "thần hộ mệnh". Tuy nhiên, khi đỗ xe tại một chỗ quá lâu, bề mặt đĩa phanh có thể xuất hiện lớp han rỉ màu vàng. Điều này có thể dẫn tới những tai nạn đáng tiếc khi ta hoạt động xe trở lại

Để làm sạch lớp han rỉ, người lái xe hãy chạy xe và rà nhẹ phanh nhiều lần, lưu ý thực hiện ở những nơi không có người. Một cách đơn giản hơn, bạn có thể sử dụng dung dịch vệ sinh phanh để bảo dưỡng đĩa phanh và hệ thống phanh

Đổ đầy bình nhiên liệu là việc làm cần thiết giúp bảo vệ ô tô trong khoảng thời gian ít sử dụng

Việc đổ đầy bình nhiên liệu sẽ làm giảm khoảng không trong bình xăng, hạn chế hiện tượng tụ hơi nước và giúp xe không bị "nghẹt xăng". Ngoài ra, sau khi đổ đầy bình, mọi người cần lưu ý đóng chặt nắp bình nhiên liệu để không bị rò rỉ hơi xăng, ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc có thể xảy đến

Khi xe đỗ tại một chỗ quá lâu, chuột có thể chui vào làm ổ trong các khoang trống, gây mùi hôi hoặc phá hoại các bộ phận trong xe

Để ngăn chặn không cho chuột phá hoại xe, bạn nên vệ sinh, kiểm tra khoang máy và cốp sau để loại bỏ rác do chuột để lại. Sử dụng hóa chất tẩy mùi để xua đuổi chuột hay dùng túi chống chuột là những biện pháp tuyệt vời. Ảnh: Tinhte.vn

Vệ sinh nội thất ô tô là việc làm cần thiết giúp bảo vệ ô tô, đồng thời đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng. Nguyên nhân bởi đây được coi là nơi gần gũi nhất với con người

Bạn nên vệ sinh các chi tiết như tay lái, trần xe, ghế da... bằng các sản phẩm chuyên chăm sóc nội thất. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sử dụng máy hút bụi để loại bỏ bụi bẩn ở những khe, kẽ nhỏ trong ô tô

Đối với xe máy, trước khi xác định để xe lâu ngày không sử dụng đến, bạn nên rửa sạch xe

Bạn cần làm sạch bùn đất bám ở vè chắn, gầm máy… Khi rửa xe, bạn nên sử dụng các dung dịch rửa xe chuyên dụng để đảm bảo giữ được màu sơn của xe. Ngoài ra, chúng ta lưu ý không nên xịt nước trực tiếp vào lỗ thoát ống bô và khe hở ở xe máy, tránh tình trạng đọng nước, gây gỉ sét

Cũng như ô tô, đổ đầy xăng cho xe máy là việc làm quan trọng giúp bảo vệ xe sau khoảng thời gian dài không sử dụng

Bên cạnh việc đổ đầy bình xăng, chủ xe nên bổ sung chất ổn định nhiên liệu để bảo vệ bình xăng khỏi gỉ sét, đồng thời đảm bảo chất lượng nhiên liệu

Sau một thời gian sử dụng, dầu nhớt động cơ sẽ giảm dần chất lượng so với ban đầu, gây hại cho động cơ

Do đó, khi xác định không thường xuyên sử dụng tới xe máy, bạn nên thay nhớt mới cho xe. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho quá trình di chuyển của bạn, đồng thời giúp xe vận hành mượt hơn và gia tăng tuổi thọ cho động cơ

Nếu không cần dùng tới xe trong khoảng thời gian dài, bạn nên tháo ắc-quy xe máy ra để sạc. Nếu không tiện tháo lắp, thỉnh thoảng bạn nên đề xe máy để xe khởi động trong vài phút

Nguyên nhân là do, nếu lâu ngày không hoạt động, lượng điện bên trong bình sẽ giảm

Nếu có ý định không dùng tới xe trong một thời gian dài, bạn nên dựng chân chống giữa của xe

Việc làm đơn giản này giúp bánh xe sau không bị đè nặng liên tục, đồng thời giúp hệ thống giảm xóc không bị hư hỏng. Ngoài ra, chủ phương tiện cần chú ý kiểm tra áp suất lốp, bơm lốp đúng áp suất ghi trên thành lốp để tránh tình trạng bánh xe bị xuống hơi

Nắng, mưa hay bụi bẩn... là những tác nhân khiến ô tô nhanh xuống cấp. Do đó, đỗ xe ở những nơi sạch sẽ, có mái che là việc làm cần thiết giúp xe được bền lâu, đặc biệt trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19

Người lái nên lựa chọn chỗ đỗ xe hợp lý, đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, cao ráo, có mái che để bảo vệ xe ô tô. Nếu không có điều kiện gửi xe ở những hầm gửi xe, bạn nên sử dụng bạt phủ hoặc ô che để hạn chế tối đa những tác nhân tiêu cực tới xe của bạn

Ắc-quy ô tô là một bộ phận sẽ tự tiêu hao điện khi không sử dụng do các thiết bị điện vẫn vận hành ở chế độ chờ

Để đảm bảo cho ô tô có thể hoạt động bình thường sau thời gian dài không sử dụng, người lái cần lưu ý, sau khoảng 2 tuần thì nên khởi động xe khoảng 20-30 phút để hệ thống điện trên xe sạc lại cho ắc quy, tránh trường hợp ắc-quy hết điện khiến xe không thể vận hành

Việc đỗ xe tại chỗ quá lâu có thể dẫn tới hiện tượng lốp bị xuống hơi, bẹp một góc. Khi đó, toàn bộ trọng lượng của xe sẽ đè lên lốp, khiến thành lốp xe bị biến dạng, gây nguy hiểm khi sử dụng lại chiếc xe sau một thời gian để không

Trước khi cất xe một thời gian, người lái nên bơm căng đều các lốp xe (3,0 bar/300 kpa) và chỉ hạ xuống khi bắt đầu hoạt động xe trở lại. Ngoài ra, thi thoảng bạn nên tiến hoặc lùi xe vài chục mét để tránh một điểm duy nhất của lốp chịu áp lực trong khoảng thời gian dài

Với vai trò đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trên xe, phanh ô tô được coi là "thần hộ mệnh". Tuy nhiên, khi đỗ xe tại một chỗ quá lâu, bề mặt đĩa phanh có thể xuất hiện lớp han rỉ màu vàng. Điều này có thể dẫn tới những tai nạn đáng tiếc khi ta hoạt động xe trở lại

Để làm sạch lớp han rỉ, người lái xe hãy chạy xe và rà nhẹ phanh nhiều lần, lưu ý thực hiện ở những nơi không có người. Một cách đơn giản hơn, bạn có thể sử dụng dung dịch vệ sinh phanh để bảo dưỡng đĩa phanh và hệ thống phanh

Đổ đầy bình nhiên liệu là việc làm cần thiết giúp bảo vệ ô tô trong khoảng thời gian ít sử dụng

Việc đổ đầy bình nhiên liệu sẽ làm giảm khoảng không trong bình xăng, hạn chế hiện tượng tụ hơi nước và giúp xe không bị "nghẹt xăng". Ngoài ra, sau khi đổ đầy bình, mọi người cần lưu ý đóng chặt nắp bình nhiên liệu để không bị rò rỉ hơi xăng, ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc có thể xảy đến

Khi xe đỗ tại một chỗ quá lâu, chuột có thể chui vào làm ổ trong các khoang trống, gây mùi hôi hoặc phá hoại các bộ phận trong xe

Để ngăn chặn không cho chuột phá hoại xe, bạn nên vệ sinh, kiểm tra khoang máy và cốp sau để loại bỏ rác do chuột để lại. Sử dụng hóa chất tẩy mùi để xua đuổi chuột hay dùng túi chống chuột là những biện pháp tuyệt vời. Ảnh: Tinhte.vn

Vệ sinh nội thất ô tô là việc làm cần thiết giúp bảo vệ ô tô, đồng thời đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng. Nguyên nhân bởi đây được coi là nơi gần gũi nhất với con người

Bạn nên vệ sinh các chi tiết như tay lái, trần xe, ghế da... bằng các sản phẩm chuyên chăm sóc nội thất. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sử dụng máy hút bụi để loại bỏ bụi bẩn ở những khe, kẽ nhỏ trong ô tô

Đối với xe máy, trước khi xác định để xe lâu ngày không sử dụng đến, bạn nên rửa sạch xe

Bạn cần làm sạch bùn đất bám ở vè chắn, gầm máy… Khi rửa xe, bạn nên sử dụng các dung dịch rửa xe chuyên dụng để đảm bảo giữ được màu sơn của xe. Ngoài ra, chúng ta lưu ý không nên xịt nước trực tiếp vào lỗ thoát ống bô và khe hở ở xe máy, tránh tình trạng đọng nước, gây gỉ sét

Cũng như ô tô, đổ đầy xăng cho xe máy là việc làm quan trọng giúp bảo vệ xe sau khoảng thời gian dài không sử dụng

Bên cạnh việc đổ đầy bình xăng, chủ xe nên bổ sung chất ổn định nhiên liệu để bảo vệ bình xăng khỏi gỉ sét, đồng thời đảm bảo chất lượng nhiên liệu

Sau một thời gian sử dụng, dầu nhớt động cơ sẽ giảm dần chất lượng so với ban đầu, gây hại cho động cơ

Do đó, khi xác định không thường xuyên sử dụng tới xe máy, bạn nên thay nhớt mới cho xe. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho quá trình di chuyển của bạn, đồng thời giúp xe vận hành mượt hơn và gia tăng tuổi thọ cho động cơ

Nếu không cần dùng tới xe trong khoảng thời gian dài, bạn nên tháo ắc-quy xe máy ra để sạc. Nếu không tiện tháo lắp, thỉnh thoảng bạn nên đề xe máy để xe khởi động trong vài phút

Nguyên nhân là do, nếu lâu ngày không hoạt động, lượng điện bên trong bình sẽ giảm

Nếu có ý định không dùng tới xe trong một thời gian dài, bạn nên dựng chân chống giữa của xe

Việc làm đơn giản này giúp bánh xe sau không bị đè nặng liên tục, đồng thời giúp hệ thống giảm xóc không bị hư hỏng. Ngoài ra, chủ phương tiện cần chú ý kiểm tra áp suất lốp, bơm lốp đúng áp suất ghi trên thành lốp để tránh tình trạng bánh xe bị xuống hơi