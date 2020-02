Những vị trí bẩn nhất trong khoang cabin xe bao gồm: vô lăng, chìa khóa xe, thảm trải sàn và ghế ngồi, tay nắm cửa và nút mở kính, bảng điều khiển – màn hình điều khiển… Theo trang CBS News, vô lăng xe hơi có thể tích tụ lên tới 700 loại vi khuẩn – cao gấp 9 lần so với bệ toilet ở nhà vệ sinh công cộng. Chìa khóa xe hơi nhỏ bé cũng là một “ổ” vi khuẩn khổng lồ. Những vi khuẩn này có nguồn gốc từ rất nhiều nơi khác nhau, thông qua sự tiếp xúc của tay bạn và đến trú ngụ trong chiếc chìa khóa xe hơi. Ghế ngồi và thảm trải sàn là nơi trú ngụ lý tưởng của mầm bệnh và bụi bẩn. Những điểm thường xuyên tiếp xúc với tay người sử dụng như tay nắm cửa, nút điều chỉnh kính, bảng điều khiển dễ dàng nhiễm khuẩn. Vì vậy cần vệ sinh lau chùi thường xuyên những vị trí “nguy hiểm” trên ô tô để giảm thiểu tối đa bụi bẩn và mầm bệnh. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để không mang mầm bệnh vào trong xe. Vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ hệ thống lọc gió và điều hòa không khí. Những hệ thống này sau một thời gian dài sử dụng có thể nhiễm bẩn và trở thành nơi trú ngụ của mầm bệnh. Vi rút corona thường suy yếu khi nhiệt độ trên 20 độ C, nhất là trên 25 độ C. Vì vậy trong những ngày lạnh như này, các bác tài lưu ý điều chỉnh nhiệt độ trên 25 độ C. Chọn chế độ lấy gió trong để hạn chế vi rút từ bên ngoài lọt vào xe. Trong thời điểm dịch corona vẫn đang diễn biến phức tạp, tài xế và những người trong ô tô nên sử dụng khẩu trang y tế để đảm bảo sức khỏe. Mầm bệnh có thể ẩn chứa trong cơ thể động vật, vì vậy hãy hạn chế chở động vật trên xe. Tăng cường hệ miễn dịch bằng một chế độ ăn uống – nghỉ ngơi hợp lý. Nếu phát hiện hành khách có triệu chứng bất thường cần báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có những biện pháp xử lý kịp thời.

