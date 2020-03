Sau khi ra mắt thị trường Indonesia hồi tháng 11-2019, Mitsubishi Xpander Cross tiếp tục được giới thiệu tại Philippines và Thái Lan. Việt Nam sẽ là một trong những thị trường tiếp theo của Xpander Cross khi mẫu xe này được bắt gặp chạy thử cách đây một tuần. Ngoài khối ASEAN, có thể Xpander Cross sẽ được phân phối tại Bangladesh, Sri Lanka, Bolivia, Peru và Ai Cập - những thị trường mà loại xe Xpander đã từng có mặt. Mitsubishi Xpander Cross là phiên bản SUV của chiếc MPV 7 chỗ Xpander. Tương tự Xpander, Xpander Cross được sản xuất tại nhà máy của Mitsubishi ở thành phố Bekasi, Indonesia. Dưới nắp ca-pô, Mitsubishi Xpander Cross vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh hút khí tự nhiên dung tích 1.5L, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Xe đi kèm hệ dẫn động cầu trước và tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Các trang bị tiêu chuẩn trên Xpander Cross gồm 2 túi khí, các hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Về thiết kế, Xpander Cross vẫn được xây dựng theo ngôn ngữ Dynamic Shield nhưng ngoại hình cứng cáp hơn Xpander. So với Xpander, lưới tản nhiệt của Xpander Cross được làm mới, cản va trước hầm hố hơn. Bên cạnh đó, Mitsubishi Xpander Cross còn có phần ốp đen kéo dài từ vòm bánh xe trước đến cản sau. Đây là đặc điểm phân biệt Xpander Cross với Xpander khi nhìn từ 2 bên. Là phiên bản SUV của Xpander, Xpander Cross có kích cỡ lớn hơn. Các số đo kích thước dài x rộng x cao của Xpander Cross lần lượt là 4.500 x 1.800 x 1.750 (mm). So với Xpander, Xpander Cross dài hơn 25 mm, rộng hơn 50 mm, cao hơn 50 mm và khoảng sáng gầm cao hơn 20 mm, đạt mức 225 mm. Ở bên trong, Xpander Cross được phủ bởi tone màu đen/nâu với viền trang trí dạng lưới bạc. Còn lại, cách bố trí và các trang bị bên trong của Xpander Cross đều tương tự Xpander. Tại Philippines, Mitsubishi Xpander Cross có giá bán 24.400 USD và 27.850 USD tại Thái Lan. Trong khi đó, các phiên bản đắt nhất của Xpander tại Philippines và Thái Lan lần lượt là 22.750 USD và 26.600 USD. Có thể thấy, Xpander Cross đắt hơn Xpander khoảng 1.000-2.000 USD. Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander có giá từ 550 triệu đồng đến 650 triệu đồng. Sau khi ra mắt Việt Nam, Mitsubishi Xpander Cross sẽ không chênh lệch giá quá nhiều so với Xpander.

