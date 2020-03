Hãng Mitsubishi vừa ra mắt sadan phân khúc B là Attrage 2020. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan, và có 2 phiên bản là 1.2 MT và 1.2 CVT, với giá bán lần lượt là 375 và 460 triệu đồng. Đây hứa hẹn sẽ là dòng xe bán chạy của hãng. Phần đầu xe của Attrage, đặc trưng với 2 thanh trang trí mạ crôm hình chữ X. Lưới tản nhiệt với đường viền màu đỏ giúp tăng nét trẻ trung và hiện đại cho xe. Xe dài hơn 60 mm so với đời trước chủ yếu là do cản sau được kéo dài ra, khiến xe nhìn cân đối hơn. Phía sau có thêm 2 thanh phản quang và đèn phanh trên cánh gió. Trong khi kích thước xe không có nhiều thay đổi so với trước. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.305 x 1.670 x 1.515, dài hơn đời tiền nhiệm 60 mm. Cách bố trí trong cabin của Mitsubishi Attrage 2020 được thiết kế đơn giản và thực dụng. Ghế ngồi chỉnh cơ, phiên bản 1.2 CVT có ghế bọc da, chỉ khâu màu trắng tương phản. Bản 1.2 MT có ghế bọc nỉ. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Dù ngoại hình được chăm chút khá nhiều với nút bấm cạnh tay nắm cửa. Điểm nhấn đáng chú ý là phần đầu xe được thay đổi hoàn toàn. Đèn pha được tái thiết kế góc cạnh hơn. Phiên bản 1.2 CVT sử dụng bóng LED thấu kính, trong khi bản 1.2 MT chỉ trang bị đèn halogen. phần đuôi của Attrage 2020 cũng được thiết kế lại góc cạnh hơn. Xe dài hơn 60 mm so với đời trước chủ yếu là do cản sau được kéo dài ra, khiến xe nhìn cân đối hơn. Phía sau có thêm 2 thanh phản quang và đèn phanh trên cánh gió. Đuôi xe Attrage được trang bị cản sau mới, mở rộng ra 2 bên giúp xe trông chắc chắn hơn. Đặc biệt, đèn hậu LED thiết kế mới đặc trưng mang lại ấn tượng mạnh cho phần đuôi xe. Khoang để hành lý của Attrage 2020 có dung tích 450 lít có thể chứa hành lý lớn cho những chuyến đi chơi xa. Ngoài ra, Attrage mới được trang bị nút bấm mở cốp đặt bên ngoài thay cho kiểu tích hợp vào tay nắm cửa. Attrage 2020 vẫn được trang bị chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, ghế da, nút chỉnh âm thanh trên vô lăng, hệ thống điều hòa tự động, gương gập điện và kèm theo đó là những trang bị dành cho hàng ghế thứ 2 như tựa tay với hốc để cốc. Mitsubishi Attrage 2020 trang bị bộ mâm 15 inch đa chấu. Khoảng sáng gầm của mẫu xe này là 170 mm, cao nhất trong phân khúc sedan hạng B. Điều này giúp xe di chuyển thuận lợi trong điều kiện giao thông Việt Nam. Giá bán rẻ cùng thiết kế mới được xem là lợi thế của Mitsubishi Attrage 2020. Đây là một trong những chiếc xe có giá bán thấp nhất trong phân khúc sedan hạng B. Bản 1.2 CVT có giá 460 triệu đồng, thấp hơn thế hệ cũ 15 triệu đồng. Đối thủ trực tiếp mà Mitsubishi Attrage nhắm vào là Kia Soluto (399-455 triệu đồng) và Hyundai Grand i10 sedan (345-405 triệu đồng). Đối tượng khách hàng mà mẫu xe này hướng tới là những người lần đầu mua ôtô cho gia đình hoặc mua xe để kinh doanh dịch vụ.

