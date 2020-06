Sau gần một năm kể từ khi ra mắt trên thế giới, những người đam mê dòng xe thể thao Mercedes-AMG GT R Pro 2021 tại Australia mới có cơ hội sở hữu mẫu xe này. Xe sẽ được phân phối chính hãng bởi AMG Performance Center với mức giá 316.034 USD, tương đương 7,3 tỷ đồng. Mercedes-AMG chỉ sản xuất 750 chiếc Mercedes-AMG GT R Pro 2021 và được xem là dòng xe cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại trong gia đình GT. Trong tương lai, GT R Pro 2021 sẽ phải lùi xuống vị trí thứ 2 do sự xuất hiện của GT R Black Series. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe này là động cơ V8 4.0L, tăng áp kép, sản sinh công suất 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Hệ thống động cơ này đi kèm với hộp số 7 cấp AMG Speedshift 7G, giúp GT R Pro 2021 tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây. So với GT R tiêu chuẩn, GT R Pro có thời gian hoàn thành một vòng đường đua "địa ngục xanh" Nurburgring nhanh hơn 6 giây. Điều này phần lớn nhờ vào các cải tiến khí động học như bộ chia gió phía trước được mở rộng, có thêm các khe hướng gió 2 bên... Nội thất của GT R Pro 2021 trông hiện đại và thể thao hơn nhờ được trang bị thêm cụm điều khiển AMG Dynamic tích hợp và vô lăng AMG Performance thế hệ mới. Bên cạnh việc phân phối GT R Pro 2021 tại thị trường Australia, AMG Performance Center còn phân phối các dòng xe hiệu suất cao khác của Mercedes như dòng GT S Coupe (216.903 USD), GT C Coupe (229.940 USD), GT Roadster (247.646 USD)... Tuy nhiên, sẽ chỉ có 15 chiếc Mercedes GT R Pro 2021 được bán ra tại Australia.

