Thaco vừa ra mắt Mazda 2 2020 thế hệ mới với nhiều nâng cấp về mặt trang bị và kiểu dáng. Đây là dòng xe thuộc ở phân khúc B với 2 biến thể sedan và hatchback với tổng cộng 7 phiên bản. Trong đó các mẫu hatchback được Mazda Việt Nam gọi là Mazda 2 Sport, tương tự như cách phân biệt cấu hình sedan và hatchback của Mazda 3. Mazda 2 2020 AT, Deluxe, Luxury và Premium có giá bán từ 509 đến 649 triệu đồng, cạnh tranh với Toyota Vios (470-570 triệu), Hyundai Accent (426-542 triệu) và Honda City (529-599 triệu). Mazda 2 Sport Deluxe, Luxury và Premium có mức giá 555-665 triệu, đây là đối thủ của Toyota Yaris (650 triệu), Honda Jazz (544-624 triệu) hay Suzuki Swift (499-549 triệu). Về mặt thiết kế, Mazda 2 2020 mới chủ yếu được tinh chỉnh lại tạo hình đầu xe với nhiều nét tương đồng Mazda 3 2020. Nội thất của xe được bố trí khá bắt mắt. Mazda 20 2020 được trang bị cụm đèn chiếu sáng hẹp và rộng hơn, lưới tản nhiệt dạng tổ ong sơn đen bóng viền crôm to bản, cản trước sắc sảo hơn và có thêm thanh nẹp crôm trang trí. Phía sau, cản dưới của Mazda 2 và Mazda 2 Sport đời 2020 thay đổi theo hướng đơn giản và trẻ trung hơn. Mazda 2 2020 được trang bị tiêu chuẩn đèn chiếu sáng dạng LED và đèn định vị ban ngày có chức năng tự cân bằng góc chiếu, từ phiên bản Luxury trở lên có thêm cảm biến bật tắt đèn và gạt mưa tự động. Những tính năng hỗ trợ vận hành khác còn có ga tự động Cruise Control, lẫy chuyển số trên vô-lăng, hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh i-Stop, hiển thị vận tốc trên kính lái HUD và gương chống chói tự động. Cabin của Mazda 2 2020 giữ nguyên thiết kế cũng như cách bố trí như phiên bản 2019, các nâng cấp chính đến từ tính năng tiện nghi và an toàn. Vật liệu nội thất cho cảm giác cao cấp với da ốp bảng tablo, bệ tì tay trên cửa và vô-lăng. Tuy nhiên, chỉ có bản Luxury và Premium là được trang bị ghế da, còn lại Mazda 2 AT và 2 model Deluxe vẫn dùng ghế nỉ, đây là điều đáng tiếc dù giá bán của chúng trên 500 triệu. Mazda 2 2020 được trang bị động cơ SkyActiv-G dung tích 1.5L có phun xăng trực tiếp. Hiệu năng được cải thiện tốt hơn đời xe trước, công suất tối đa đạt 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm ở 4.000 vòng/phút. Đi cùng đó là hộp số tự động 6 cấp, chế độ lái thể thao và hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus. Bên cạnh đó, riêng 2 model Premium sở hữu chức năng đèn thích ứng Adaptive LED Headlamps có khả năng tự điều chỉnh đèn pha để tránh gây chói mắt xe ngược chiều hoặc thay đổi tầm chiếu dựa theo tốc độ. Đây là công nghệ chiếu sáng tiên tiến nhất trong nhóm xe hạng B.

Thaco vừa ra mắt Mazda 2 2020 thế hệ mới với nhiều nâng cấp về mặt trang bị và kiểu dáng. Đây là dòng xe thuộc ở phân khúc B với 2 biến thể sedan và hatchback với tổng cộng 7 phiên bản. Trong đó các mẫu hatchback được Mazda Việt Nam gọi là Mazda 2 Sport, tương tự như cách phân biệt cấu hình sedan và hatchback của Mazda 3. Mazda 2 2020 AT, Deluxe, Luxury và Premium có giá bán từ 509 đến 649 triệu đồng, cạnh tranh với Toyota Vios (470-570 triệu), Hyundai Accent (426-542 triệu) và Honda City (529-599 triệu). Mazda 2 Sport Deluxe, Luxury và Premium có mức giá 555-665 triệu, đây là đối thủ của Toyota Yaris (650 triệu), Honda Jazz (544-624 triệu) hay Suzuki Swift (499-549 triệu). Về mặt thiết kế, Mazda 2 2020 mới chủ yếu được tinh chỉnh lại tạo hình đầu xe với nhiều nét tương đồng Mazda 3 2020. Nội thất của xe được bố trí khá bắt mắt. Mazda 20 2020 được trang bị cụm đèn chiếu sáng hẹp và rộng hơn, lưới tản nhiệt dạng tổ ong sơn đen bóng viền crôm to bản, cản trước sắc sảo hơn và có thêm thanh nẹp crôm trang trí. Phía sau, cản dưới của Mazda 2 và Mazda 2 Sport đời 2020 thay đổi theo hướng đơn giản và trẻ trung hơn. Mazda 2 2020 được trang bị tiêu chuẩn đèn chiếu sáng dạng LED và đèn định vị ban ngày có chức năng tự cân bằng góc chiếu, từ phiên bản Luxury trở lên có thêm cảm biến bật tắt đèn và gạt mưa tự động. Những tính năng hỗ trợ vận hành khác còn có ga tự động Cruise Control, lẫy chuyển số trên vô-lăng, hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh i-Stop, hiển thị vận tốc trên kính lái HUD và gương chống chói tự động. Cabin của Mazda 2 2020 giữ nguyên thiết kế cũng như cách bố trí như phiên bản 2019, các nâng cấp chính đến từ tính năng tiện nghi và an toàn. Vật liệu nội thất cho cảm giác cao cấp với da ốp bảng tablo, bệ tì tay trên cửa và vô-lăng. Tuy nhiên, chỉ có bản Luxury và Premium là được trang bị ghế da, còn lại Mazda 2 AT và 2 model Deluxe vẫn dùng ghế nỉ, đây là điều đáng tiếc dù giá bán của chúng trên 500 triệu. Mazda 2 2020 được trang bị động cơ SkyActiv-G dung tích 1.5L có phun xăng trực tiếp. Hiệu năng được cải thiện tốt hơn đời xe trước, công suất tối đa đạt 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm ở 4.000 vòng/phút. Đi cùng đó là hộp số tự động 6 cấp, chế độ lái thể thao và hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus. Bên cạnh đó, riêng 2 model Premium sở hữu chức năng đèn thích ứng Adaptive LED Headlamps có khả năng tự điều chỉnh đèn pha để tránh gây chói mắt xe ngược chiều hoặc thay đổi tầm chiếu dựa theo tốc độ. Đây là công nghệ chiếu sáng tiên tiến nhất trong nhóm xe hạng B.