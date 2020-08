Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, bạn nên giữ khoảng cách nhất định khi đi phía sau các loại xe có trọng lượng lớn Việc này giúp các lái xe có thể quan sát rõ xung quanh, các biển báo giao thông và kịp thời xử lý những biến cố bất ngờ xảy đến Theo các nhà phân tích, khoảng cách an toàn khi chạy phía sau các xe container, xe tải nặng là 10m với vận tốc dưới 40km/h Tuy nhiên, khi lưu thông trên đường cao tốc, bạn cần giữ khoảng cách từ 100 - 200m để đảm bảo an toàn Chạy sát xe container, xe tải cũng là một mạo hiểm vô cùng lớn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn không mong muốn Bởi trọng lượng và chiều dài của các xe container, xe tải là rất lớn. Trong trường hợp, xe container đánh lái tránh vật cản hoặc gặp sự cố khi đi trên đường khiến xe bị lật nghiêng, hậu quả sẽ rất khó lường Chính vì vậy, bạn không nên chạy sát hoặc chạy song song với các loại xe này để đảm bảo an toàn cho bản thân, cũng như tránh những điều đáng tiếc xảy đến Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn là đi vào điểm mù của xe. Xe càng to, càng dài thì điểm mù càng lớn Do đó, bạn cần tìm hiểu và nhận biết các điểm mù của xe container, xe tải nặng để giữ an toàn khi lưu thông trên đường Hiện nay, các loại xe container, xe tải nặng đời mới đã được bổ sung thêm các loại gương lớn, gương cầu, để thuận tiện cho việc quan sát của các tài xế Dù vậy, điều này cũng không thể làm triệt tiêu hoàn toàn điểm mù của xe, vì nó còn phụ thuộc vào góc đánh lái của tài xế. Khi xe quay đầu hoặc rẽ thì điểm mù sẽ nằm toàn bộ phía thân xe Một điều đặc biệt lưu ý, khi vượt xe container, xe tải, bạn phải vững tay lái và nên dứt khoát Trước khi vượt, bạn cần chú ý quan sát xung quanh thật kỹ lưỡng để tránh trường hợp tự đưa mình vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Ngoài đèn tín hiệu (xi nhan), bạn nên nháy đèn pha/cos hoặc còi để báo hiệu với tài xế xe container Trong trường hợp, bạn thấy đuối đà, phải về số thấp hơn hoặc đạp thêm chân ga để nhanh chóng nhập vào làn đường theo đúng quy định Để đảm bảo an toàn, tránh đi vào những điểm mù của xe container, bạn nên vượt phía bên trái, vì đây là khu vực có ít điểm mù nhất Tuy nhiên, khi gặp khúc cua khuất tầm nhìn, bạn không nên vượt qua xe container, xe tải nặng Vì loại xe này thường có góc cua rộng, cần khoảng không gian lớn, việc bạn vượt ngay lúc này, không chỉ gây nguy hiểm mà còn có thể bị cảnh sát giao thông thổi phạt khi phát hiện

Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, bạn nên giữ khoảng cách nhất định khi đi phía sau các loại xe có trọng lượng lớn Việc này giúp các lái xe có thể quan sát rõ xung quanh, các biển báo giao thông và kịp thời xử lý những biến cố bất ngờ xảy đến Theo các nhà phân tích, khoảng cách an toàn khi chạy phía sau các xe container, xe tải nặng là 10m với vận tốc dưới 40km/h Tuy nhiên, khi lưu thông trên đường cao tốc, bạn cần giữ khoảng cách từ 100 - 200m để đảm bảo an toàn Chạy sát xe container, xe tải cũng là một mạo hiểm vô cùng lớn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn không mong muốn Bởi trọng lượng và chiều dài của các xe container, xe tải là rất lớn. Trong trường hợp, xe container đánh lái tránh vật cản hoặc gặp sự cố khi đi trên đường khiến xe bị lật nghiêng, hậu quả sẽ rất khó lường Chính vì vậy, bạn không nên chạy sát hoặc chạy song song với các loại xe này để đảm bảo an toàn cho bản thân, cũng như tránh những điều đáng tiếc xảy đến Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn là đi vào điểm mù của xe. Xe càng to, càng dài thì điểm mù càng lớn Do đó, bạn cần tìm hiểu và nhận biết các điểm mù của xe container, xe tải nặng để giữ an toàn khi lưu thông trên đường Hiện nay, các loại xe container, xe tải nặng đời mới đã được bổ sung thêm các loại gương lớn, gương cầu, để thuận tiện cho việc quan sát của các tài xế Dù vậy, điều này cũng không thể làm triệt tiêu hoàn toàn điểm mù của xe, vì nó còn phụ thuộc vào góc đánh lái của tài xế. Khi xe quay đầu hoặc rẽ thì điểm mù sẽ nằm toàn bộ phía thân xe Một điều đặc biệt lưu ý, khi vượt xe container, xe tải, bạn phải vững tay lái và nên dứt khoát Trước khi vượt, bạn cần chú ý quan sát xung quanh thật kỹ lưỡng để tránh trường hợp tự đưa mình vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Ngoài đèn tín hiệu (xi nhan), bạn nên nháy đèn pha/cos hoặc còi để báo hiệu với tài xế xe container Trong trường hợp, bạn thấy đuối đà, phải về số thấp hơn hoặc đạp thêm chân ga để nhanh chóng nhập vào làn đường theo đúng quy định Để đảm bảo an toàn, tránh đi vào những điểm mù của xe container, bạn nên vượt phía bên trái, vì đây là khu vực có ít điểm mù nhất Tuy nhiên, khi gặp khúc cua khuất tầm nhìn, bạn không nên vượt qua xe container, xe tải nặng Vì loại xe này thường có góc cua rộng, cần khoảng không gian lớn, việc bạn vượt ngay lúc này, không chỉ gây nguy hiểm mà còn có thể bị cảnh sát giao thông thổi phạt khi phát hiện