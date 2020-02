Kia Sorento 2021 đã lột xác hoàn toàn về ngoại thất với những đường nét hầm hố và mạnh mẽ hơn so với phiên bản đương thời.





Cụ thể, phần đầu Sorento 2021 sắc nét hơn nhờ kiểu lưới tản nhiệt “mũi hổ” thiết kế vuông gắn liền với đèn pha.





Hệ thống đèn của Sorento 2021 bao gồm 3 cụm đèn LED, đèn chiếu sáng ban ngày phía dưới lưới tản nhiệt và đèn sương mù ở cản va trước.





Trục cơ sở của Sorento 2021 đã được kéo dài hơn so với trước, trong khi các chi tiết thừa đã được lược bỏ bớt nhằm mang đến dáng vẻ gọn gàng và thể thao khi nhìn từ 2 bên.









Ngoài ra, các đường dập gân ở 2 bên, viền cửa sổ và ốp kim loại tại cột C cũng giúp xe trông mạnh mẽ hơn rất nhiều.





Đuôi xe tạo ra sự khác biệt nhờ cụm đèn hậu nằm dọc và tách đôi thành 2 phần, cánh gió được mở rộng và dòng chữ Sorento lớn. Chiếc xe không khác nào một chiếc SUV hiệu suất cao với ống xả cỡ lớn và bộ khuếch tán to bản.

















Về nội thất, Kia Sorento 2021 thừa hưởng sự tiện nghi và sang trọng từ chiếc Telluride với hệ thống đèn viền nội thất và bộ ghế da 2 tone màu.









Xe sử dụng màn hình thông tin giải trí kích thước 10,12 inch và bảng đồng hồ 12,3 inch nối liền với nhau như những mẫu xe hạng sang, trong khi bên dưới màn hình thông tin giải trí là dàn nút bấm điều hòa không khí hiện đại.









Kia chưa công bố tùy chọn về động cơ, tuy nhiên, theo tin đồn nó sẽ bao gồm loại sử dụng xăng tăng áp 2.0L, nạp khí tự nhiên 2.5L và 2 động cơ diesel.





Bên cạnh đó, Sorento thế hệ mới cũng được trang bị động cơ hybrid, kết hợp với các động cơ xăng.





