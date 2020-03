Từng được công bố vào tháng 2 vừa qua, những hình ảnh chính thức của phiên bản GR Supra 2.0 cho thị trường châu Âu vừa được công bố, song song với phiên bản giới hạn Toyota GR Supra 2.0 Fuji Speedway. Là một trong những trường đua nổi tiếng trên thế giới, Fuji Speedway thuộc sở hữu của tập đoàn Toyota. Đây cũng là nơi hãng xe Nhật Bản này thử nghiệm những mẫu xe mới và là địa điểm tổ chức của những sự kiện lớn trong ngành công nghiệp ôtô thế giới. Phiên bản Toyota GR Supra 2.0 Fuji Speedway được đặt theo tên trường đua này, với số lượng sản xuất giới hạn 200 chiếc và dành riêng cho thị trường châu Âu. Đặc điểm nhận dạng phiên bản giới hạn Supra 2.0 Fuji Speedway là ngoại thất xe mang màu trắng ánh kim đặc trưng cùng ốp tai gương ngoại thất màu đỏ. Quá trình sản xuất phiên bản Toyota GR Supra sử dụng động cơ 2.0L cho thị trường châu Âu sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm nay và sẽ có mặt tại các đại lý của thị trường này vào tháng 3. Xe sử dụng lốp Michelin Pilot Sport với kích thước 225/40 ZR18 ở cầu trước và 275/40 ZR18 ở cầu sau. Hệ thống phanh của phiên bản 2.0 cũng có đường kính đĩa phanh nhỏ hơn, sử dụng kẹp phanh 1 piston thay vì loại 4 piston như trên phiên bản 3.0. Nội thất của xe là sự pha trộn giữa các vật liệu cao cấp như sợi carbon trên bản taplo với logo “Toyota Supra Fuji Speedway Edition 1/200”. Vô lăng thể thao của xe mang 2 tông màu là đỏ và đen được bọc da cao cấp cùng các phím bấm đa chức năng. Bảng đồng hồ taplo phối hợp cùng với màn hình hiển thị nhỏ, cho phép người dùng quan sát các thông tin vận hành nhanh chóng nhất. Màn hình giải trí trung tâm của xe có kích thước 8,8 inch. Hệ thống giải trí 10 loa trên phiên bản cũ giờ được thay thế bằng hệ thống âm thanh tiêu chuẩn 4 loa. Bộ ghế thể thao của xe mang 2 tông màu đỏ của lớp da bọc tựa đầu và chất liệu Alcantara ở toàn bộ bề mặt còn lại của ghế. Bệ tựa tay và tapi cửa của xe cũng mang chất liệu ốp màu đỏ nổi bật. Tuy nhiên, cơ cấu chỉnh điện của ghế được loại bỏ và thay vào đó người dùng phải chỉnh cơ. Tương tự như các phiên bản sử dụng khối động cơ 2.0L khác, hộp số trên xe là phiên bản 8 cấp 8HP do ZF sản xuất. Toyota Supra 2.0 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,2 giây (với việc sử dụng chức năng Launch Control), trước khi đạt vận tốc tối đa bị giới hạn điện tử ở mức 250 km/h. Đèn xe được phối sắc nét với các bóng led cho độ sáng tốt. Toyota cũng trang bị riêng cho phiên bản này bộ mâm hợp kim màu đen mờ kích thước 18 inch 5 chấu kép thiết kế mới. Bên dưới nắp capo của xe là khối động cơ 4 xilanh thẳng hàng, dung tích 2.0L do BMW chế tạo với mã nội bộ BMW B48. Động cơ này có công suất tối đa 258 mã lực tại vòng tua 5.000-6.000 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại 400 Nm tại vòng tua 1.500-4.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho 100 km đối với mẫu xe này khoảng 5,9 lít. Khoang hành lý của Toyota Supra khá nhỏ với dung tích chỉ khoảng 290 lít. Vị trí này còn được trang bị kèm bình chữa cháy mini cùng tấm che khoang hành lý. Tổng khối lượng của xe thấp hơn đến 100 kg so với người đàn anh sử dụng động cơ 6 xilanh. Do kích thước của động cơ nhỏ nên trọng tâm của xe nằm gần ngay vị trí chính giữa xe, giúp xe có độ cân bằng giữa cầu trước và cầu sau tối ưu hơn, mang lại cảm giác lái tốt hơn.

Từng được công bố vào tháng 2 vừa qua, những hình ảnh chính thức của phiên bản GR Supra 2.0 cho thị trường châu Âu vừa được công bố, song song với phiên bản giới hạn Toyota GR Supra 2.0 Fuji Speedway. Là một trong những trường đua nổi tiếng trên thế giới, Fuji Speedway thuộc sở hữu của tập đoàn Toyota. Đây cũng là nơi hãng xe Nhật Bản này thử nghiệm những mẫu xe mới và là địa điểm tổ chức của những sự kiện lớn trong ngành công nghiệp ôtô thế giới. Phiên bản Toyota GR Supra 2.0 Fuji Speedway được đặt theo tên trường đua này, với số lượng sản xuất giới hạn 200 chiếc và dành riêng cho thị trường châu Âu. Đặc điểm nhận dạng phiên bản giới hạn Supra 2.0 Fuji Speedway là ngoại thất xe mang màu trắng ánh kim đặc trưng cùng ốp tai gương ngoại thất màu đỏ. Quá trình sản xuất phiên bản Toyota GR Supra sử dụng động cơ 2.0L cho thị trường châu Âu sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm nay và sẽ có mặt tại các đại lý của thị trường này vào tháng 3. Xe sử dụng lốp Michelin Pilot Sport với kích thước 225/40 ZR18 ở cầu trước và 275/40 ZR18 ở cầu sau. Hệ thống phanh của phiên bản 2.0 cũng có đường kính đĩa phanh nhỏ hơn, sử dụng kẹp phanh 1 piston thay vì loại 4 piston như trên phiên bản 3.0. Nội thất của xe là sự pha trộn giữa các vật liệu cao cấp như sợi carbon trên bản taplo với logo “Toyota Supra Fuji Speedway Edition 1/200”. Vô lăng thể thao của xe mang 2 tông màu là đỏ và đen được bọc da cao cấp cùng các phím bấm đa chức năng. Bảng đồng hồ taplo phối hợp cùng với màn hình hiển thị nhỏ, cho phép người dùng quan sát các thông tin vận hành nhanh chóng nhất. Màn hình giải trí trung tâm của xe có kích thước 8,8 inch. Hệ thống giải trí 10 loa trên phiên bản cũ giờ được thay thế bằng hệ thống âm thanh tiêu chuẩn 4 loa. Bộ ghế thể thao của xe mang 2 tông màu đỏ của lớp da bọc tựa đầu và chất liệu Alcantara ở toàn bộ bề mặt còn lại của ghế. Bệ tựa tay và tapi cửa của xe cũng mang chất liệu ốp màu đỏ nổi bật. Tuy nhiên, cơ cấu chỉnh điện của ghế được loại bỏ và thay vào đó người dùng phải chỉnh cơ. Tương tự như các phiên bản sử dụng khối động cơ 2.0L khác, hộp số trên xe là phiên bản 8 cấp 8HP do ZF sản xuất. Toyota Supra 2.0 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,2 giây (với việc sử dụng chức năng Launch Control), trước khi đạt vận tốc tối đa bị giới hạn điện tử ở mức 250 km/h. Đèn xe được phối sắc nét với các bóng led cho độ sáng tốt. Toyota cũng trang bị riêng cho phiên bản này bộ mâm hợp kim màu đen mờ kích thước 18 inch 5 chấu kép thiết kế mới. Bên dưới nắp capo của xe là khối động cơ 4 xilanh thẳng hàng, dung tích 2.0L do BMW chế tạo với mã nội bộ BMW B48. Động cơ này có công suất tối đa 258 mã lực tại vòng tua 5.000-6.000 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại 400 Nm tại vòng tua 1.500-4.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho 100 km đối với mẫu xe này khoảng 5,9 lít. Khoang hành lý của Toyota Supra khá nhỏ với dung tích chỉ khoảng 290 lít. Vị trí này còn được trang bị kèm bình chữa cháy mini cùng tấm che khoang hành lý. Tổng khối lượng của xe thấp hơn đến 100 kg so với người đàn anh sử dụng động cơ 6 xilanh. Do kích thước của động cơ nhỏ nên trọng tâm của xe nằm gần ngay vị trí chính giữa xe, giúp xe có độ cân bằng giữa cầu trước và cầu sau tối ưu hơn, mang lại cảm giác lái tốt hơn.