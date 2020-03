Honda City thế hệ thứ 5 được vén màn tại Thái Lan hồi tháng 11-2019. Sau khi ra mắt, City 2020 trở thành một trong những mẫu xe được quan tâm nhiều nhất tại Đông Nam Á, cạnh tranh với Nissan Almera và Toyota Yaris Ativ. Không chỉ Đông Nam Á, thị trường Ấn Độ cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho City 2020. Dự kiến, mẫu xe hạng B sẽ ra mắt tại Ấn Độ vào cuối tháng này. Theo thông tin bị rò rỉ, City 2020 sẽ có 6 phiên bản sử dụng động cơ xăng tại Ấn Độ, đi kèm hộp số sàn hoặc CVT. Tất cả đều được lắp ráp trong nước. Điều đáng chú là phiên bản động cơ tăng áp 1.0L sẽ không xuất hiện tại Ấn Độ, thay vào đó là động cơ hút khí tự nhiên i-VTEC 1.5L. Động cơ này sản sinh công suất 120 mã lực và đạt chuẩn khí thải Bharat 6 của Ấn Độ. Bên cạnh động cơ xăng, Honda City 2020 tại Ấn Độ cũng sẽ có phiên bản động cơ diesel 1.5L i-DTEC tương tự thế hệ trước. Phiên bản này sẽ có thêm tùy chọn hộp số CVT, bên cạnh hộp số sàn. Ở thế hệ mới, Honda City vẫn giữ kiểu dáng cũ nhưng được làm đậm nét hiện đại và cá tính hơn. Các đường nét trên City 2020 ảnh hưởng nhiều từ 2 mẫu xe đàn anh là Accord và Civic. Honda City 2020 có các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.553 x 1.748 x 1.467 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.589 mm. So với thế hệ trước, City 2020 dài hơn 113 mm, rộng hơn 53 mm, thấp hơn 10 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 11 mm. City thế hệ mới được ứng dụng khung gầm công nghệ giảm thiểu tiếng ồn, mang đến cảm giác êm ái cho khoang ca-bin khi vận hành. Do các số đo kích thước tăng nên không gian khoang ca-bin của Honda City 2020 cũng rộng rãi hơn. Nội thất của Honda City 2020 được thiết kế cá tính với bố cục gọn gàng hơn. Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu thể thao, bảng đồng hồ điện tử sắc nét và các cửa gió điều hòa to hơn. Phiên bản RS có thêm màn hình cảm ứng 8 inch. Ở phía sau, hệ thống đèn hậu LED được tạo hình sắc nét với họa tiết tia sét. Tuy nhiên, đèn báo rẽ vẫn là loại halogen chứ chưa được nâng cấp lên LED. Các công nghệ an toàn trên City đời mới tương tự phiên bản hiện hành, gồm 6 túi khí, phanh ABS/EBD, hệ thống ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Gói an toàn Honda Sensing vẫn chưa được áp dụng cho City thế hệ mới. Sau Thái Lan, Malaysia và Việt Nam có thể là những thị trường tiếp theo tại Đông Nam Á đón nhận Honda City 2020.

Honda City thế hệ thứ 5 được vén màn tại Thái Lan hồi tháng 11-2019. Sau khi ra mắt, City 2020 trở thành một trong những mẫu xe được quan tâm nhiều nhất tại Đông Nam Á, cạnh tranh với Nissan Almera và Toyota Yaris Ativ. Không chỉ Đông Nam Á, thị trường Ấn Độ cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho City 2020. Dự kiến, mẫu xe hạng B sẽ ra mắt tại Ấn Độ vào cuối tháng này. Theo thông tin bị rò rỉ, City 2020 sẽ có 6 phiên bản sử dụng động cơ xăng tại Ấn Độ, đi kèm hộp số sàn hoặc CVT. Tất cả đều được lắp ráp trong nước. Điều đáng chú là phiên bản động cơ tăng áp 1.0L sẽ không xuất hiện tại Ấn Độ, thay vào đó là động cơ hút khí tự nhiên i-VTEC 1.5L. Động cơ này sản sinh công suất 120 mã lực và đạt chuẩn khí thải Bharat 6 của Ấn Độ. Bên cạnh động cơ xăng, Honda City 2020 tại Ấn Độ cũng sẽ có phiên bản động cơ diesel 1.5L i-DTEC tương tự thế hệ trước. Phiên bản này sẽ có thêm tùy chọn hộp số CVT, bên cạnh hộp số sàn. Ở thế hệ mới, Honda City vẫn giữ kiểu dáng cũ nhưng được làm đậm nét hiện đại và cá tính hơn. Các đường nét trên City 2020 ảnh hưởng nhiều từ 2 mẫu xe đàn anh là Accord và Civic. Honda City 2020 có các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.553 x 1.748 x 1.467 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.589 mm. So với thế hệ trước, City 2020 dài hơn 113 mm, rộng hơn 53 mm, thấp hơn 10 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 11 mm. City thế hệ mới được ứng dụng khung gầm công nghệ giảm thiểu tiếng ồn, mang đến cảm giác êm ái cho khoang ca-bin khi vận hành. Do các số đo kích thước tăng nên không gian khoang ca-bin của Honda City 2020 cũng rộng rãi hơn. Nội thất của Honda City 2020 được thiết kế cá tính với bố cục gọn gàng hơn. Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu thể thao, bảng đồng hồ điện tử sắc nét và các cửa gió điều hòa to hơn. Phiên bản RS có thêm màn hình cảm ứng 8 inch. Ở phía sau, hệ thống đèn hậu LED được tạo hình sắc nét với họa tiết tia sét. Tuy nhiên, đèn báo rẽ vẫn là loại halogen chứ chưa được nâng cấp lên LED. Các công nghệ an toàn trên City đời mới tương tự phiên bản hiện hành, gồm 6 túi khí, phanh ABS/EBD, hệ thống ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Gói an toàn Honda Sensing vẫn chưa được áp dụng cho City thế hệ mới. Sau Thái Lan, Malaysia và Việt Nam có thể là những thị trường tiếp theo tại Đông Nam Á đón nhận Honda City 2020.