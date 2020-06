Xe điện là phương tiện chủ yếu được các bậc phụ huynh và các bạn học sinh lựa chọn để đi tới trường

So với các phương tiện trước đây như: Xe đạp… hay các phương tiện công cộng, xe điện thuận tiện hơn. Xe điện giúp người điều khiển chủ động về thời gian đi lại

Xe điện giá rẻ, dễ mua, phù hợp với vóc dáng của nhiều bạn học sinh

Ngoài ra, việc không cần bằng lái cũng giúp cho xe điện trở thành phương tiện được chọn lựa

Tuy nhiên, nếu như quá chủ quan hoặc ý thức tham gia giao thông không tốt thì việc sử dụng xe điện của học sinh nói riêng và người dân nói chung lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm

Theo ghi nhận tại một số trường như: Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội vào giờ tan học, xuất hiện cảnh học sinh đi xe điện không đội mũ bảo hiểm Không chỉ người điều khiển cần thực hiện việc đội mũ bảo hiểm để bảo vệ an toàn cho bản thân mà những người ngồi sau cũng cần thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn học sinh chủ quan

Khu vực cổng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai lúc tan tầm tập trung rất đông người, đông các phương tiện. Chính vì thế, việc không đội mũ bảo hiểm tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đối với cả học sinh và người tham gia giao thông

Cảnh đi ngược đường của các bạn học sinh cũng xuất hiện nhiều

Hay như cảnh học sinh đùa nghịch, nói chuyện khi tham gia giao thông

Thậm chí là dàn hàng ba, hàng bốn, đẩy nhau khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp điện gây mất an toàn

Trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, học sinh đi học về không đội mũ bảo hiểm, vừa đi vừa sử dụng điện thoại

Có học sinh mang theo mũ bảo hiểm nhưng không đội theo quy định

Ở các khúc cua trên đường Kim Mã, học sinh đi xe điện không chỉ không đội mũ bảo hiểm, mà còn phóng nhanh

Việc đi xe đạp điện, xe máy điện sẽ mang lại nhiều điều thuận lợi nếu người điều khiển có ý thức chấp hành luật an toàn giao thông. Ngược lại, đây cũng được coi là mối nguy hiểm lớn khi người điều khiển phương tiện, cụ thể là các bạn học sinh, không chấp hành tốt các quy định đặt ra

