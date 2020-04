Hãng xe Ford tại Malaysia vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp 2020 của mẫu bán tải Ranger Raptor. Chiếc bán tải hiệu suất cao có giá 47.700 USD với thiết kế ngoại thất của phiên bản năm nay không có quá nhiều thay đổi. Nâng cấp đáng chú ý trên Ranger Raptor 2020 là hệ thống phanh tự động khẩn cấp tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ và hỗ trợ giữ làn. Tuy nhiên, chiếc bán tải có thân hình đồ sộ này vẫn chưa được trang bị tính năng kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo điểm mù. Ranger Raptor 2020 có hệ thống đèn pha LED với gương cầu projector hình vuông, cảm biến đỗ xe phía trước, hệ thống cảnh báo cài dây an toàn cho hành khách phía trước, bổ sung thêm cổng USB ở gần gương chiếu hậu bên trong - thuận tiện cho việc trang bị camera hành trình. Ranger Raptor 2020 vẫn giữ kiểu dáng cứng cáp, bề thế do thừa hưởng đường nét thiết kế góc cạnh và khả năng off-road ấn tượng từ đàn anh F-150. Phần đầu xe của Ranger Raptor 2020 có thiết kế hầm hố và mạnh mẽ với hệ thống lưới tản nhiệt tích hợp logo FORD to bản. Ranger Raptor 2020 có các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 1.873 x 2.180 x 5.398 (mm). Khoảng sáng gầm xe đạt 283 mm. Khả năng off-road của Ranger Raptor vẫn được đảm bảo với hệ thống treo đến từ thương hiệu Fox Racing danh tiếng. Hệ thống bảo vệ gầm xe tránh va đập và bộ mâm 17 inch đi kèm lốp địa hình chuyên dụng. Các trang bị tiêu chuẩn trên Ranger Raptor 2020 gồm: lẫy chuyển số bằng ma-giê, vô-lăng dày hơn tích hợp điểm đánh dấu màu đỏ, ghế thể thao bọc da. Ghế lái điều chỉnh 8 hướng, hệ thống chống ồn chủ động, điều hòa không khí 2 vùng tự động, ổ cắm 230 volt cho phía sau và hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 với màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto. Ford Ranger Raptor 2020 sử dụng khối động cơ diesel tăng áp kép EcoBlue 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 210 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm hộp số 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tại Malaysia, Ford Ranger Raptor 2020 sẽ được phân phối với các màu xám, đen, trắng và màu xanh Ford Performance Blue thay cho màu xanh Lightning Blue ở phiên bản trước.

