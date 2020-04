Trên thị trường hiện nay, Chevrolet Corvette C8 2020 có giá bán khởi điểm từ 60.000 USD – mức giá có thể coi là dễ chịu trong phân khúc siêu xe nhưng dù sao vẫn là một số tiền lớn. Tuy nhiên, nếu bạn tin vào vận may của mình, có một cách nhẹ nhàng hơn để sở hữu mẫu xe này. Đó là tham gia trò chơi lá thăm may mắn do bảo tàng National Corvette Museum (bang Kentucky, Mỹ) tổ chức. Trò chơi yêu cầu người tham gia phải trên 18 tuổi. Chỉ cần bỏ ra 20 USD, người mua sẽ sở hữu một lá thăm có cơ hội trúng thưởng chiếc Corvette C8 màu đen trang bị gói hiệu suất Z51 Performance. Mỗi vé đều có cơ hội trúng như nhau, nên để tăng cơ hội chiến thắng, người chơi cần phải mua càng nhiều vé càng tốt. Ngoài ra, người chơi còn có cơ hội trúng thưởng chiếc Corvette C8 màu đỏ bản cao cấp hơn khi chọn mua lá thăm giá 150 USD. Tuy nhiên, chỉ có tổng cộng 1.500 lá thăm loại này được bán ra. Tương tự, chiếc Corvette C8 thứ 3 với nhiều trang bị đắt tiền hơn cũng chỉ tìm đến chủ nhân của một trong tổng số 1.500 lá thăm giá 250 USD. Khác với hai chiếc trên, chiếc Corvette C8 này chưa được chế tạo và sẽ có những tùy chọn theo ý thích của chủ nhân. Nếu không muốn chiếc Corvette C8 này, người trúng thưởng cũng có thể quy đổi phần quà ra số tiền 60.000 USD. Buổi lễ bốc thăm sẽ được tổ chức vào ngày 24-4 tới đây để tìm ra chủ nhân của chiếc Corvette C8 màu đen. Người may mắn sở hữu chiếc màu đỏ sẽ được xướng tên sau đó một ngày. Còn chiếc màu xanh sẽ tìm được chủ nhân của mình vào ngày 30-4. Corvette C8 2020 sử dụng động cơ V8 6.2L, có công suất 490 mã lực và mô-men xoắn đạt 630 Nm. Xe được trang bị hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ thống dẫn động bánh sau, có thể tăng tốc 0-100 km/h trong chưa đầy 3 giây. Với việc ra mắt chiếc siêu xe này, hãng xe Chevrolet đang chú trọng việc thúc đẩy hiệu suất của Corvette lên một tầm cao mới.

