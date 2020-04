BMW X5 mới sở hữu thiết kế ngoại thất thể thao, mạnh mẽ tương tự thế hệ cũ. Được biết tại thị trường Việt Nam dòng xe này sẽ xuất hiện với 2 phiên bản là xDrive40i xLine và xDrive40i xLine Plus. BMW X5 2020 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.922 x 2.044 x 1.745 mm, chiều dài cơ sở 2.974 mm. So với thế hệ cũ, BMW X5 2020 dài hơn 36 mm, rộng hơn 66 mm, cao hơn 19 mm và chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 42 mm, qua đó cung cấp không gian sử dụng rộng rãi hơn người tiền nhiệm. Tương tự các mẫu xe khác trong gia đình BMW X-Series, BMW X5 thế hệ mới nổi bật với cụm lưới tản nhiệt "hình quả thận" cỡ lớn, cùng các chi tiết màu kim loại chạy dọc từ trước ra sau như giá nóc, viền cửa sổ, bậc lên/xuống... Nội thất của BMW X5 2020 sử dụng tông màu đen và màu nâu lần lượt cho phiên bản xLine và xLine Plus, ghế ngồi trên cả 2 phiên bản đều sử dụng chất liệu da Vernasca. BMW trang bị cho X5 2020 hệ thống BMW Live Cockpit Professional bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng kích thước 12,3 inch. Hệ thống này tích hợp định vị và dẫn đường, hệ thống giải trí với ổ cứng dung lượng 20GB. Bên cạnh đó xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lùi xe Reversing Assistant, hệ thống này sẽ ghi nhớ thao tác đánh lái trong 50m cuối cùng xe di chuyển về phía trước, sau đó lùi ngược trở lại khỏi nơi đỗ theo đúng vệt bánh xe đã tiến vào. BMW X5 2020 mới được trang bị hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, hàng ghế thứ 2 được trang bị thêm rèm che nắng. Phiên bản X5 xDrive40i xLine Plus có sẵn cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống tạo hương thơm và làm sạch không khí Ambient Air Package. X5 2020 bản xDrive40i xLine sở hữu bộ mâm 5 chấu kép kích thước 19 inch, trong khi đó phiên bản cao cấp hơn là xDrive40i xLine Plus sử dụng bộ mâm 20 inch. Phần đuôi xe gây ấn tượng nhờ cụm đèn hậu to bản tạo hình 3D và sử dụng công nghệ LED. Điểm khác biệt giữa 2 phiên bản của X5 2020 thế hệ mới nằm ở trang bị trên xe. Nếu như phiên bản tiêu chuẩn xLine chỉ được trang bị cụm đèn chiếu sáng LED thích ứng, thì phiên bản xLine Plus sử dụng hệ thống đèn laser của BMW với khả năng chiếu sáng đến 500m. BMW X5 2020 sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L, sản sinh công suất 340 mã lực tại vòng tua 5.500-6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại vòng tua 1.500-2.000 vòng/phút. BMW X5 2020 sử dụng hộp số tự động 8 cấp cho khả năng hoạt động tốt trên nhiều cung đường. BMW X5 2020 mới được trang bị công nghệ hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus, hệ thống này sẽ sử dụng các cảm biến xung quanh xe để tự động di chuyển xe vào bãi đỗ mà không cần sự can thiệp của người lái. Ngoài ra, BMW X5 2020 còn có thêm chức năng hạ gầm khi di chuyển, người lái cũng có thể chủ động điều chỉnh nâng/hạ gầm thông qua nút nhấn ở bảng điều khiển trung tâm. BMW X5 2020 có giá bán lần lượt là 4,119 tỷ đồng và 4,699 tỷ đồng cho 2 phiên bản xDrive40i xLine và xDrive40i xLine Plus. Tại thị trường Việt Nam, đối thủ của X5 là những cái tên như Mercedes-Benz GLE (4,129-4,559 tỷ đồng), Audi Q7 (3,34-3,89 tỷ đồng)...

BMW X5 mới sở hữu thiết kế ngoại thất thể thao, mạnh mẽ tương tự thế hệ cũ. Được biết tại thị trường Việt Nam dòng xe này sẽ xuất hiện với 2 phiên bản là xDrive40i xLine và xDrive40i xLine Plus. BMW X5 2020 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.922 x 2.044 x 1.745 mm, chiều dài cơ sở 2.974 mm. So với thế hệ cũ, BMW X5 2020 dài hơn 36 mm, rộng hơn 66 mm, cao hơn 19 mm và chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 42 mm, qua đó cung cấp không gian sử dụng rộng rãi hơn người tiền nhiệm. Tương tự các mẫu xe khác trong gia đình BMW X-Series, BMW X5 thế hệ mới nổi bật với cụm lưới tản nhiệt "hình quả thận" cỡ lớn, cùng các chi tiết màu kim loại chạy dọc từ trước ra sau như giá nóc, viền cửa sổ, bậc lên/xuống... Nội thất của BMW X5 2020 sử dụng tông màu đen và màu nâu lần lượt cho phiên bản xLine và xLine Plus, ghế ngồi trên cả 2 phiên bản đều sử dụng chất liệu da Vernasca. BMW trang bị cho X5 2020 hệ thống BMW Live Cockpit Professional bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng kích thước 12,3 inch. Hệ thống này tích hợp định vị và dẫn đường, hệ thống giải trí với ổ cứng dung lượng 20GB. Bên cạnh đó xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lùi xe Reversing Assistant, hệ thống này sẽ ghi nhớ thao tác đánh lái trong 50m cuối cùng xe di chuyển về phía trước, sau đó lùi ngược trở lại khỏi nơi đỗ theo đúng vệt bánh xe đã tiến vào. BMW X5 2020 mới được trang bị hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, hàng ghế thứ 2 được trang bị thêm rèm che nắng. Phiên bản X5 xDrive40i xLine Plus có sẵn cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống tạo hương thơm và làm sạch không khí Ambient Air Package. X5 2020 bản xDrive40i xLine sở hữu bộ mâm 5 chấu kép kích thước 19 inch, trong khi đó phiên bản cao cấp hơn là xDrive40i xLine Plus sử dụng bộ mâm 20 inch. Phần đuôi xe gây ấn tượng nhờ cụm đèn hậu to bản tạo hình 3D và sử dụng công nghệ LED. Điểm khác biệt giữa 2 phiên bản của X5 2020 thế hệ mới nằm ở trang bị trên xe. Nếu như phiên bản tiêu chuẩn xLine chỉ được trang bị cụm đèn chiếu sáng LED thích ứng, thì phiên bản xLine Plus sử dụng hệ thống đèn laser của BMW với khả năng chiếu sáng đến 500m. BMW X5 2020 sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L, sản sinh công suất 340 mã lực tại vòng tua 5.500-6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại vòng tua 1.500-2.000 vòng/phút. BMW X5 2020 sử dụng hộp số tự động 8 cấp cho khả năng hoạt động tốt trên nhiều cung đường. BMW X5 2020 mới được trang bị công nghệ hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus, hệ thống này sẽ sử dụng các cảm biến xung quanh xe để tự động di chuyển xe vào bãi đỗ mà không cần sự can thiệp của người lái. Ngoài ra, BMW X5 2020 còn có thêm chức năng hạ gầm khi di chuyển, người lái cũng có thể chủ động điều chỉnh nâng/hạ gầm thông qua nút nhấn ở bảng điều khiển trung tâm. BMW X5 2020 có giá bán lần lượt là 4,119 tỷ đồng và 4,699 tỷ đồng cho 2 phiên bản xDrive40i xLine và xDrive40i xLine Plus. Tại thị trường Việt Nam, đối thủ của X5 là những cái tên như Mercedes-Benz GLE (4,129-4,559 tỷ đồng), Audi Q7 (3,34-3,89 tỷ đồng)...