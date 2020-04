Vào ngày 2-4-1900, hãng xe Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) đã quyết định lấy tên Mercédès để đặt cho các mẫu xe do mình sản xuất. Được biết, Mercédès là con gái của ông Emil Jellinek, một thương gia người Áo sống tại Nice. Vào thời điểm trên, ông đang thương lượng với DMG về việc mua một lô xe của hãng để tham gia giải đua, và điều kiện được đưa ra là phải đặt tên chiếc xe theo tên con gái của ông. Mẫu xe đầu tiên được thay đổi tên gọi chính là chiếc Mercédès 35 PS, vốn đã gây tiếng vang tại giải đua Nice vào tháng 3-1901, không chỉ vì thành tích cao mà còn do thiết kế thanh lịch. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên đặt nền tảng cho ngôn ngữ thiết kế của những mẫu xe có 4 bánh nằm về 4 góc thân xe, thiết kế đèn pha nằm về 2 bên thân xe, vô lăng và vị trí ngồi được bố trí ngay ở trọng tâm xe… Kể từ thời điểm đó, mỗi chiếc xe do DMG sản xuất đều mang logo với dòng chữ “Mercédès” cách điệu được đặt trên lưới tản nhiệt. Thương hiệu “Mercédès” được đăng ký bản quyền vào ngày 23-6-1902 và được pháp luật chính thức bảo vệ vào ngày 26-9-1902. Tháng 6-1926, do khó khăn về mặt kinh tế, cũng như những biến động lịch sử, Daimler và Benz đã chính thức sáp nhập và thành tập đoàn Daimler-Benz AG. ler cùng vòng nguyệt quế của Benz. Những mẫu xe được sản xuất kể từ thời gian đó cũng được chuyển sang tên gọi mới là Mercedes-Benz. Logo của Mercedes-Benz cũng được thay đổi với sự kết hợp giữa ngôi sao ba cánh của Daim. Tính đến thời điểm hiện tại, Mercedes-Benz là hãng xe duy nhất được mang tên một người phụ nữ. Kể từ năm 2016 đến nay, Mercedes-Benz luôn là thương hiệu xe cao cấp có giá trị cao nhất trên thế giới, đặc biệt đây cũng là thương hiệu duy nhất đến từ châu Âu nằm trong bảng xếp hạng top 10 thương hiệu mạnh nhất do Interbrand công bố.

Vào ngày 2-4-1900, hãng xe Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) đã quyết định lấy tên Mercédès để đặt cho các mẫu xe do mình sản xuất. Được biết, Mercédès là con gái của ông Emil Jellinek, một thương gia người Áo sống tại Nice. Vào thời điểm trên, ông đang thương lượng với DMG về việc mua một lô xe của hãng để tham gia giải đua, và điều kiện được đưa ra là phải đặt tên chiếc xe theo tên con gái của ông. Mẫu xe đầu tiên được thay đổi tên gọi chính là chiếc Mercédès 35 PS, vốn đã gây tiếng vang tại giải đua Nice vào tháng 3-1901, không chỉ vì thành tích cao mà còn do thiết kế thanh lịch. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên đặt nền tảng cho ngôn ngữ thiết kế của những mẫu xe có 4 bánh nằm về 4 góc thân xe, thiết kế đèn pha nằm về 2 bên thân xe, vô lăng và vị trí ngồi được bố trí ngay ở trọng tâm xe… Kể từ thời điểm đó, mỗi chiếc xe do DMG sản xuất đều mang logo với dòng chữ “Mercédès” cách điệu được đặt trên lưới tản nhiệt. Thương hiệu “Mercédès” được đăng ký bản quyền vào ngày 23-6-1902 và được pháp luật chính thức bảo vệ vào ngày 26-9-1902. Tháng 6-1926, do khó khăn về mặt kinh tế, cũng như những biến động lịch sử, Daimler và Benz đã chính thức sáp nhập và thành tập đoàn Daimler-Benz AG. ler cùng vòng nguyệt quế của Benz. Những mẫu xe được sản xuất kể từ thời gian đó cũng được chuyển sang tên gọi mới là Mercedes-Benz. Logo của Mercedes-Benz cũng được thay đổi với sự kết hợp giữa ngôi sao ba cánh của Daim. Tính đến thời điểm hiện tại, Mercedes-Benz là hãng xe duy nhất được mang tên một người phụ nữ. Kể từ năm 2016 đến nay, Mercedes-Benz luôn là thương hiệu xe cao cấp có giá trị cao nhất trên thế giới, đặc biệt đây cũng là thương hiệu duy nhất đến từ châu Âu nằm trong bảng xếp hạng top 10 thương hiệu mạnh nhất do Interbrand công bố.