Đầu tiên là kiểm tra tình trạng xe trước khi xuất phát, đây là một trong những việc quan trọng và rất cần thiết Bởi lái xe dưới trời mưa bão luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng do sự cố từ các bộ phận của xe Vì vậy, hãy luôn nhớ kiểm tra các bộ phận của xe như hệ thống phanh, độ căng của lốp, độ sâu của gai lốp, cần gạt nước của xe Đặc biệt, bạn nên thay cần gạt nước mưa cho xe ít nhất 1 lần/năm và thay lốp mới sau mỗi 40-50 nghìn km, việc này sẽ giúp “xế yêu” của bạn được bảo vệ tốt nhất, luôn trong tình trạng an toàn và không bị lâm vào tình cảnh “chết đứng” giữa đường trong trời mưa bão Trời mưa khiến tầm nhìn của bạn bị ảnh hưởng, khó quan sát các phương tiện và các chướng ngại vật xung quanh Do đó, để thuận lợi cho tầm nhìn, bạn hãy lau sạch kính chắn gió trước khi xuất phát, kết hợp sử dụng cần gạt nước khi trời mưa sẽ giúp bạn lái xe an toàn hơn Bên cạnh đó, bạn nên giữ tốc độ vừa phải và duy trì khoảng cách thích hợp đối với các phương tiện đi trước, không đi quá nhanh, chú ý quan sát xung quanh và luôn trong tư thế chủ động xử lý các bất trắc xe có thể gặp phải khi đi đường Đặc biệt, bạn không nên chạy song song với các xe ô tô khác, vì trời mưa, đường trơn trượt bạn sẽ khó kiểm soát tốc độ đi đường, cũng như khó xử lý nhanh các tình huống nguy hiểm, điều này có thể dẫn đến những sự cố không mong muốn Bạn nên tránh đi gần những xe có trọng tải lớn trong trời mưa bão, bởi khi trời mưa, dòng nước bắn ra từ những bánh xe kích cỡ lớn sẽ làm ảnh hưởng đến tầm quan sát của bạn, hãy giữ một khoảng cách nhất định để đảm bảo an toàn của bạn và những hành khách trên xe Một trong những lưu ý quan trọng dành cho các tài xế khi lái xe trong trời mưa bão là bật đèn cốt hoặc đèn sương mù, điều này không chỉ giúp bạn quan sát đường tốt hơn, mà còn giúp các lái xe khác thấy rõ bạn Bạn cũng nên chú ý không bật đèn pha khi đi dưới trời mưa bão, bởi điều này sẽ gây nguy hiểm cho cả bạn và xe đối diện khi lưu thông Ngoài ra, khi đi trong khu vực ngập nước, bạn hãy giữ tốc độ động cơ cao để tránh nước lọt vào ống xả, khiến xe "chết máy". Với xe số sàn, bạn nên để số 1, còn với xe số tự động hãy chuyển về D1, cố gắng giữ vòng tua máy cao nhất ở mức có thể Tránh đỗ hoặc đi xe dưới cây to bởi trời mưa bão có thể khiến các cây to bị gẫy cành hoặc quật đổ ra đường, đè lên ô tô, dây điện... gây nguy hiểm đến tính mạng người đi đường Đây cũng là điều mà các tài xế cần lưu tâm khi lái xe trong trời mưa bão, hãy tìm cung đường cao và ít cây để tránh xảy ra các sự cố ngoài ý muốn Cố gắng tránh tối đa việc phanh gấp, đặc biệt khi xe ôtô của bạn không có ABS, bởi khi trời mưa đường trở nên trơn và khó đi hơn bình thường, việc phanh gấp sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của tài xế và các thành viên khác trên xe Khi lái xe vượt qua vùng ngập nước, bạn nên tắt toàn bộ các thiết bị phụ tải không cần thiết như: hệ thống điều hòa, âm thanh… để giảm tải cho động cơ, giúp máy hoạt động nhanh và an toàn

Đầu tiên là kiểm tra tình trạng xe trước khi xuất phát, đây là một trong những việc quan trọng và rất cần thiết Bởi lái xe dưới trời mưa bão luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng do sự cố từ các bộ phận của xe Vì vậy, hãy luôn nhớ kiểm tra các bộ phận của xe như hệ thống phanh, độ căng của lốp, độ sâu của gai lốp, cần gạt nước của xe Đặc biệt, bạn nên thay cần gạt nước mưa cho xe ít nhất 1 lần/năm và thay lốp mới sau mỗi 40-50 nghìn km, việc này sẽ giúp “xế yêu” của bạn được bảo vệ tốt nhất, luôn trong tình trạng an toàn và không bị lâm vào tình cảnh “chết đứng” giữa đường trong trời mưa bão Trời mưa khiến tầm nhìn của bạn bị ảnh hưởng, khó quan sát các phương tiện và các chướng ngại vật xung quanh Do đó, để thuận lợi cho tầm nhìn, bạn hãy lau sạch kính chắn gió trước khi xuất phát, kết hợp sử dụng cần gạt nước khi trời mưa sẽ giúp bạn lái xe an toàn hơn Bên cạnh đó, bạn nên giữ tốc độ vừa phải và duy trì khoảng cách thích hợp đối với các phương tiện đi trước, không đi quá nhanh, chú ý quan sát xung quanh và luôn trong tư thế chủ động xử lý các bất trắc xe có thể gặp phải khi đi đường Đặc biệt, bạn không nên chạy song song với các xe ô tô khác, vì trời mưa, đường trơn trượt bạn sẽ khó kiểm soát tốc độ đi đường, cũng như khó xử lý nhanh các tình huống nguy hiểm, điều này có thể dẫn đến những sự cố không mong muốn Bạn nên tránh đi gần những xe có trọng tải lớn trong trời mưa bão, bởi khi trời mưa, dòng nước bắn ra từ những bánh xe kích cỡ lớn sẽ làm ảnh hưởng đến tầm quan sát của bạn, hãy giữ một khoảng cách nhất định để đảm bảo an toàn của bạn và những hành khách trên xe Một trong những lưu ý quan trọng dành cho các tài xế khi lái xe trong trời mưa bão là bật đèn cốt hoặc đèn sương mù, điều này không chỉ giúp bạn quan sát đường tốt hơn, mà còn giúp các lái xe khác thấy rõ bạn Bạn cũng nên chú ý không bật đèn pha khi đi dưới trời mưa bão, bởi điều này sẽ gây nguy hiểm cho cả bạn và xe đối diện khi lưu thông Ngoài ra, khi đi trong khu vực ngập nước, bạn hãy giữ tốc độ động cơ cao để tránh nước lọt vào ống xả, khiến xe "chết máy". Với xe số sàn, bạn nên để số 1, còn với xe số tự động hãy chuyển về D1, cố gắng giữ vòng tua máy cao nhất ở mức có thể Tránh đỗ hoặc đi xe dưới cây to bởi trời mưa bão có thể khiến các cây to bị gẫy cành hoặc quật đổ ra đường, đè lên ô tô, dây điện... gây nguy hiểm đến tính mạng người đi đường Đây cũng là điều mà các tài xế cần lưu tâm khi lái xe trong trời mưa bão, hãy tìm cung đường cao và ít cây để tránh xảy ra các sự cố ngoài ý muốn Cố gắng tránh tối đa việc phanh gấp, đặc biệt khi xe ôtô của bạn không có ABS, bởi khi trời mưa đường trở nên trơn và khó đi hơn bình thường, việc phanh gấp sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của tài xế và các thành viên khác trên xe Khi lái xe vượt qua vùng ngập nước, bạn nên tắt toàn bộ các thiết bị phụ tải không cần thiết như: hệ thống điều hòa, âm thanh… để giảm tải cho động cơ, giúp máy hoạt động nhanh và an toàn