Công nghệ hiện đại giúp tăng đáng kể an toàn và tiện nghi xe hơi như tính năng theo dõi điểm mù, phát hiện người đi bộ và kiểm soát hành trình thích ứng giúp xe an toàn hơn, tuy vậy hệ thống thông tin giải trí với các màn hình cảm ứng lại tiềm ẩn mối hiểm nguy. Nghiên cứu mới của IAM RoadSmart, tổ chức an toàn giao thông có trụ sở tại Anh, cho biết việc tài xế chú tâm tới Apple CarPlay và Android Auto khi điều khiển ôtô còn nguy hiểm hơn cả uống rượu bia. Theo đó, sử dụng màn hình cảm ứng trong lúc lái xe làm chậm khả năng phản ứng của tài xế với tình huống nguy hiểm so với sử dụng rượu bia, chất kích thích, nhắn tin, và gọi điện. Nghiên cứu của IAM RoadSmart chỉ ra rằng thời gian trung bình tài xế rời mắt khỏi đường phía trước là 16 giây khi họ sử dụng màn hình cảm ứng trên xe. Trong khoảng thời gian này, ôtô đã di chuyển được hơn 500 m ở tốc độ 112 km/h. Nghiên cứu cho biết thời gian phản ứng của tài xế khi say xỉn chậm khoảng 12% so với tỉnh táo. Trong khi đó, mức chậm phản ứng khác là: 21% với chất gây nghiện, 35% với nhắn tin, 46% với gọi điện, và 53-57% với sử dụng màn hình cảm ứng khi lái xe. Ngay cả khi hệ thống thông tin giải trí có hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, phản ứng của tài xế vẫn chậm khoảng 30-36%. Tỉ lệ càng cao, khả năng phanh từ xa và mất kiểm soát làn càng tăng. Cũng theo IAM RoadSmart, tài xế thường ước lượng sai thời gian mà họ không chú ý tới đường phía trước khoảng 5 giây. Những tài xế tình nguyện tham gia cuộc kiểm tra của IAM RoadSmart đã không kịp phản ứng với tình huống trên đường khi mải sử dụng màn hình cảm ứng trên xe. Tốc độ phản ứng của những người này chậm khoảng 50% trong các thử nghiệm. Điều đó cho thấy công nghệ có thể tăng thêm tiện nghi cho ôtô nhưng cũng tạo ra mối nguy nếu không được sử dụng đúng cách.

