Audi vừa giới thiệu phiên bản 2021 của chiếc xe bọc thép A8 L Security. Tổng thể bề ngoài Audi A8 L Security không khác nhiều so với A8 L tiêu chuẩn. Chúng chủ yếu khác từ chất liệu cấu tạo nên khung gầm xe, cùng các hệ thống sinh tồn cho chủ nhân. Điểm phân biệt duy nhất là hệ thống đèn ưu tiên LED trên lưới tản nhiệt của A8 L Security. Theo Audi, A8 L Security 2021 có khả năng chống đạn súng trường kể cả đạn súng AK-47, và các vụ nổ ở cấp độ VR9 ở phân thân vỏ và kính có khả năng chống đạn ở cấp độ 10. Để đạt mức độ VR9 cho phần thân xe, Audi đã sử dụng các loại vật liệu như vải chống đạn aramide, hợp kim nhôm đặc biệt và thép chống đạn. Với cấp độ VR9, chiếc xe có thể chống đỡ được cả đạn của súng xuyên giáp dùng trong khối NATO - một trong những loại đạn có mức sát thương cao nhất hiện nay. Không chỉ có phần thân được bọc thép, phần khung xe cũng được tăng độ cứng, vì thế trọng lương tăng gấp đôi so với bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, chiếc xe chống đạn này còn sở hữu hệ thống chữa cháy có vòi phun bên dưới thân xe, lốp, bình xăng và bên dưới mui xe. Một hộp bọc thép chứa các thiết bị liên lạc nội bộ và pin được đặt trong cốp. Để tùy biến chiếc A8 L tiêu chuẩn thành A8 L Security, Audi cần đến 400 giờ làm việc tại một cơ sở chuyên biệt. Sau khi xuất xưởng, các xe bọc thép của hãng xe Đức đều được thẩm định tại các cơ quan an ninh. Tại đây, xe được kiểm tra khả năng chống bắn tỉa, lựu đạn cầm tay và đạn súng trường. Xe còn trang bị bộ lốp run-flat có thể di chuyển được 80 km với vận tốc 80 km/h khi đã bị bắn thủng. Trong trường hợp xe bị kẹt và cửa không thể mở theo cách thông thường, một hệ thống sẽ được kích hoạt tạo ra vụ nổ nhỏ, phá hủy bản lề cửa, giúp hành khách VIP thoát ra ngoài an toàn. Một hệ thống cung cấp không khí được lắp trong xe để sử dụng trong trường hợp xe bị tấn công hóa học hoặc đi qua vùng ô nhiễm nặng. Cung cấp sức mạnh cho A8 L Security 2021 là động cơ chia sẻ từ S8, loại tăng áp kép V8, dung tích 4.0L, sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Với sức mạnh này, chiếc xe bọc thép có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 6,3 giây, tốc độ tối đa 210 km/h. So với S8 (3,8 giây và 250 km/h), hiệu suất của A8 L Security kém hơn đôi chút do khối lượng nặng hơn. Audi A8 L Security 2021 là đối thủ trực tiếp của Mercedes-Benz S-Class Guard thế hệ mới. A8 L Security có giá 750.000 USD và mất 3-6 tháng tùy theo quốc gia để xe đến tay khách hàng.

