Thế hệ thứ 4 của Audi A3 vừa được ra mắt với vẻ ngoài gọn gàng và thể thao hơn. Ra mắt từ năm 1996, Audi A3 là mẫu xe thiết lập nên phân khúc xe hạng sang cỡ nhỏ của Audi. Với thế hệ mới nhất ra mắt vào năm 2020, Audi A3 Sportback hứa hẹn mang lại nhiều điểm thu hút trong phân khúc này. Audi A3 Sportback sở hữu thiết kế gọn gàng nhưng cũng không kém phần thể thao. Nổi bật nhất vẫn là thiết kế lưới tản nhiệt Singleframe lục giác đặc trưng của các dòng xe Audi. Chạy dọc thân xe là những đường gân nổi thể thao kéo dài từ hệ thống đèn pha xuống hệ thống đèn hậu. Hốc gió cản trước được làm theo dạng đa giác được ốp chất liệu mang màu sắc tương phản, hướng về bên trong của xe, khiến vẻ ngoài của chiếc A3 thêm phần mạnh mẽ. Hệ thống đèn pha Matrix LED với dải đèn LED chạy ban ngày nhận được thiết kế mới, giúp chiếc xe có thể dễ dàng được nhận diện khi di chuyển vào ban đêm. Tương tự, thiết kế đèn hậu công nghệ LED có những ống quang học được vuốt sắc sảo hơn so với phiên bản 2017. Hệ thống đèn được đặt song song với tay nắm cửa khoang hành lý và kéo dài về 2 bên thân xe. Thiết kế này giúp Audi A3 2020 có ngoại thất bề thế hơn. Ốp cản sau cũng thể thao hơn với các đường viền mạ chrome thay vì đơn điệu với chất liệu màu đen như thế hệ trước. Nội thất của Audi A3 thế hệ mới sở hữu những đường nét thiết kế hiện đại và cách tân hơn so với các thế hệ trước như ốp nhôm, vân carbon phối hợp cùng các chi tiết màu đen bóng trên taplo… Màn hình giải trí trung tâm của thế hệ trước nằm tách rời khỏi bảng taplo, giờ đây được tích hợp vào khu vực taplo, có kích thước 10,1 inch cùng tính năng cảm ứng. Bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit kích thước 12,3 inch cho phép người lái có thể thay đổi giao diện theo ý thích. Hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió cũng là một tùy chọn kèm theo. Hệ thống máy lạnh được tinh chỉnh lại với các màn hình hiển thị LCD. Cửa gió máy lạnh của Audi A3 2020 cũng được sắp xếp nằm gọn gàng trên bảng taplo thay vì ô cửa tròn như trên thế hệ cũ. Thiết kế bộ ghế ngồi trên Audi A3 cũng trẻ trung và năng động hơn với hế được làm từ chất liệu chai nhựa PET tái chế cùng những đường chỉ may tương phản. Audi A3 thế hệ thứ 4 sở hữu chiều dài 4.340 mm, chiều rộng 1.820 mm - tăng 30 mm so với thế hệ trước. Tuy nhiên chiều cao và chiều dài trục cơ sở vẫn giữ nguyên, lần lượt đạt mức 1.430 mm và 2.640 mm. Khoang hành lý của xe có dung tích 380 lít, tuy nhiên nếu gập tựa lưng hàng ghế thứ 2, dung tích khoang hành lý có thể tăng đến 1.200 lít. Ngoài ra, cửa khoang hành lý có để đóng mở điện cùng tùy chọn đá cốp tiện lợi. Audi cũng sẽ ra mắt thêm phiên bản A3 Sportback Edition với các chi tiết khác biệt như màu sơn xám Platinum mờ cũng như hệ thống đèn pha Matrix LED được sơn màu tối, cùng bộ mâm thể thao 18 inch màu xám Titanium. Ra mắt tại thị trường châu Âu, Audi A3 được trang bị với 3 phiên bản động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng TFSI dung tích 1.5L, sản sinh công suất 150 mã lực cùng mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,8-5,1 lít/100 km. Đối với phiên bản sử dụng diesel, Audi mang đến 2 lựa chọn động cơ TDI dung tích 2.0L công suất 116 mã lực hoặc 150 mã lực. Xe được trang bị hệ thống dẫn động cầu trước. Sức mạnh của xe được truyền qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số 7 cấp S tronic. Audi A3 Sportback sẽ được trang bị một số công nghệ an toàn tiêu chuẩn như cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ đánh lái, và cảnh báo chệch làn đường. Khách hàng có thể lựa chọn thêm một số tùy chọn đáng giá khác như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang và hỗ trợ đỗ xe… Audi A3 Sportback thế hệ mới có thể được đặt trước tại nhiều nước châu Âu kể từ tháng 3-2020 và sẽ có mức giá khởi điểm khoảng 31.600 USD.

