Alpina XB7 ra đời để đáp ứng yêu cầu của khách hàng mong muốn sở hữu một chiếc BMW X7 với hiệu suất cao và vóc dáng thể thao hơn. Alpina XB7 vẫn được trang bị khối động cơ twin turbo V8 dung tích 4.4L, tuy nhiên công suất được nâng lên mức 621 mã lực tại vòng tua 5.500 đến 6.600 vòng/phút, cùng mô men xoắn đạt 800 Nm tại vòng tua 2.000 đến 5.000 vòng/phút. So với phiên bản thương mại mạnh mẽ nhất hiện nay là chiếc X7 M50i, Alpina XB7 mạnh hơn đến 91 mã lực và 50 Nm, do đó, hiệu suất vận hành của xe cũng ngang ngửa với những mẫu xe thể thao. Alpina XB7 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 4,2 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 290 km/h. Những thông số này Alpina XB7 có thể đạt được khi sử bộ mâm hợp kim kích thước lên đến 21 inch cùng bộ lốp hiệu suất cao 285/45 R21. Chi tiết hơn, các kỹ sư của Alpina đã sử dụng chung khối động cơ trên chiếc Alpina B7 Sedan, tuy nhiên tăng công suất thêm 12 mã lực. Xe vẫn sử dụng hộp số 8 cấp thể thao do ZF sản xuất, tuy nhiên đã được Alpina tinh chỉnh lại hệ thống cơ khí và điện tử phức tạp. Cụ thể hơn, thời điểm sang số được tính toán lại để mang lại trải nghiệm lái tối ưu, nhất là với chế độ lái Sport và Sport+. Alpina XB7 cũng sở hữu bộ vi sai chống trượt biến thiên điện tử chủ động ở cầu sau, với lực khóa có thể lên đến 1.997 Nm. Hãng độ xe cho biết việc này giúp cải thiện khả năng bám đường của xe bằng cách tối thiểu hóa hiện tượng mất lực bám cũng như truyền tải lực kéo đến từng bánh phù hợp nhất tại mọi thời điểm. Song song với hệ thống truyền động, bộ vi sai chống trượt cũng được cân chỉnh lại sao cho phù hợp với các chế độ lái của Alpina XB7. Các kỹ sư của Alpina cũng làm việc lại với hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive với khả năng phân bổ lực kéo thông minh nhằm tối đa lực bám đường và giúp hành khách trải nghiệm cảm giác êm ái tại mọi tình huống. Thêm vào đó, chức năng đánh lái bánh sau cũng được trang bị tiêu chuẩn trên Alpina XB7, giúp xe có thể điều hướng linh hoạt ngay trong đô thị hoặc chuyển làn hiệu quả hơn khi di chuyển trên cao tốc, đồng thời tăng độ phản hồi của mặt đường cho người lái tốt hơn. Hệ thống treo khí nén 2 cầu tiêu chuẩn của Alpina XB7 cũng được can thiệp, cho phép người lái có khả năng tăng khoảng sáng gầm thêm khoảng 40 mm, phụ thuộc vào chế độ hay điều kiện lái. Để giúp xe tăng khả năng khí động học, Alpina XB7 có khả năng hạ gầm thấp nhất lên đến 40 mm. Song song với hệ thống treo, độ chụm bánh xe và thanh cân bằng đã được hãng độ nâng cấp, giúp tăng độ vững trãi và ổn định cho thân xe khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc khi vào cua. Để kiểm soát hiệu quả khả năng vận hành của xe, Alpina XB7 nâng cấp kẹp phanh Brembo 4 piston với kích thước 15.5 x 1.4 inch ở cầu trước và kẹp phanh động kích thước 15.7 x 1.1 inch ở cầu sau. Các chi tiết này được hoàn thiện bằng màu sơn Alpina Blue cùng logo Alpina màu trắng bắt mắt. Về ngoại thất, Alpina XB7 sở hữu dàn áo thể thao hơn với hốc gió trước được mở rộng cùng cản trước được tinh chỉnh sắc sảo hơn. Cản sau cũng sở hữu thiết kế mới với hệ thống ống xả thể thao bằng kim loại cùng các cánh gió nhỏ và logo Alpina. Ngoài ra, xe được trang bị bộ mâm Alpina XB7 truyền thống đa chấu với kích thước 20 inch, và các tùy chọn mâm khác có kích thước lên đến 23 inch. Bên trong, XB7 sở hữu thiết kế ấn tượng như cần số pha lê và phím xoay iDrive "Crafted Clarity" có khả năng phát ra ánh sáng xanh, ốp bậc cửa phát sáng với logo Alpina, vô lăng thể thao đặc trưng của Alpina bọc da Lavalina với các đường chỉ khâu tương phản màu xanh… Ngoài ra, ốp nội thất trên xe sử dụng tiêu chuẩn gỗ Sim cao cấp do Alpina thiết kế. Alpina XB7 2021 có mức giá khởi điểm khoảng 141.300 USD, chưa bao gồm 995 USD phí vận chuyển. Xe được trang bị nhiều tùy chọn hấp dẫn như ốp nội thất da Merino, ghế bơm hơi nhiều vị trí Multicontour có sưởi, chức năng cửa hít, trần xe bọc Alcantara, bảng taplo bọc da thật, cửa sổ trời panoramic 3 phần riêng biệt… và hàng chục tính năng hỗ trợ lái hoàn toàn mới. Khách hàng có thể đặt xe vào tháng 5, và Alpina sẽ chính thức bàn giao những sản phẩm đầu tiên vào tháng 9 năm nay. Xe sẽ được sản xuất chung nhà máy của BMW Spartanburg tại South Carolina, Mỹ.

