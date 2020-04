Rolls-Royce là một trong những hãng xe sang trọng nhất thế giới hiện nay. Kiểu dáng đồ sộ, động cơ khủng, sử dụng những vật liệu cao cấp nhất là những gì bạn có thể biết về những chiếc Rolls-Royce. Tuy nhiên, có những câu chuyện điên rồ đằng sau quá trình sản xuất những chiếc xe siêu sang này có thể làm bạn bất ngờ. 1. Cuối năm 2019, Rolls-Royce ra mắt chiếc Wraith phiên bản đặc biệt, lấy cảm hứng từ bầu trời. Điểm ấn tượng nhất của xe là hình chú chim cắt lớn - loài chim nhanh nhất thế giới - được thêu thủ công trên trần xe. Họa tiết này được hoàn thành bởi 250.000 mũi khâu cùng cả đội ngũ nghệ nhân của bộ phận Rolls-Royce Bespoke Collective. 2. Biểu tượng Spirit of Ecstasy trên mỗi chiếc Rolls-Royce là bộ phận được bảo quản cẩn thận nhất. Mỗi ngày, biểu tượng này được cung cấp vừa đủ cho số lượng xe sản xuất trong hôm đó và được bảo quản trong một két sắt tại nhà máy Goodwood. Chỉ một vài người thợ đảm nhiệm việc lắp đặt biểu tượng Spirit of Ecstasy được biết mật khẩu của két sắt. 3. Không chỉ thương hiệu, giới siêu giàu tìm đến Rolls-Royce để được hưởng thụ một cách tốt nhất.

Do đó, những chiếc Rolls-Royce phải trải qua những thử nghiệm điên rồ nhất trước khi đến tay khách hàng. Một trong những thử nghiệm về hệ thống treo của chiếc Phantom EWB là trải qua một con địa chấn mô phỏng. Nếu bên trong vẫn êm ái, chiếc xe vượt qua bài kiểm tra và sẵn sàng cho việc xuất xưởng. 4. Cần đến 60 thợ thủ công cùng 400 giờ làm việc để hoàn thành một chiếc Rolls-Royce tiêu chuẩn. Đối với các phiên bản bespoke, con số này có thể tăng gấp đôi, tùy thuộc vào độ phức tạp mà khách hàng yêu cầu. 5. Theo các chuyên gia về rượu vang, nhiệt độ bảo quản tối ưu cho các loại champagne cổ điển là 11 độ C và champagne hiện đại là 6 độ C. Đó cũng là lý do mà Rolls-Royce cung cấp cho những chiếc xe siêu sang một tủ lạnh vận hành ở 2 chế độ: 6 độ C và 11 độ C. 6. Để có được lớp sơn bóng như gương, các mặt phẳng trên thân xe được bao phủ bởi 5 lớp sơn riêng biệt được thực hiện bởi robot. Những nơi khó tiếp cận sẽ được đảm nhiệm bởi các thợ tay nghề cao của Rolls-Royce. Tổng cộng, quá trình này tiêu tốn thời gian 7 ngày và hơn 45 kg sơn. 7. "Chưa hoàn hảo" không bao giờ có trong từ điển của Rolls-Royce. Bất cứ sự bất cẩn nào cũng không được tha thứ. Các loại da sử dụng trong nội thất đều lấy từ những con bò đực khỏe mạnh nhất, được nuôi trong môi trường tốt nhất để tránh những vết xước và côn trùng cắn. Miếng da sẽ bị từ chối nếu có bất kỳ nhược điểm nào. Chính vì quy trình khắt khe này nên nội thất của xe Rolls-Royce được xếp hàng đầu trong các loại siêu xe. 8. Nếu bạn có Rolls-Royce nhưng đất nước bạn sống không có đại lý chính hãng và bạn lo lắng về vấn đề bảo dưỡng, sửa chữa. Đừng lo lắng vì Rolls-Royce sẽ cử một đội ngũ kỹ thuật viên đến tận nhà bạn để bảo dưỡng. Đội ngũ này được gọi là bác sỹ bay (Flying Doctor), dù họ chẳng có cánh cũng chẳng mang theo ống nghe bên mình.

