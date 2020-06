Một lượng lớn SUV siêu sang Bentley Bentayga nằm trong diện triệu hồi trên toàn cầu của hãng xe sang đến từ Anh quốc, trong đó có 1.892 chiếc tại Mỹ, 783 chiếc ở châu Âu và một số thị trường khác. Nguyên nhân của đợt triệu hồi này do vấn đề xảy ra đối với đầu nối nhanh của ống dẫn nhiên liệu (fuel supply line quick connector) như được đề cập trong tài liệu của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA). Tài liệu này ghi rõ: "Trên các mẫu xe bị ảnh hưởng, sự toàn vẹn đầu nối nhanh của đường dẫn nhiên liệu nằm trong động cơ có thể không đáp ứng được đặc điểm thiết kế". Trong trường hợp xấu nhất khi nhiên liệu rò rỉ do lỗi này. Nếu có một nguồn đánh lửa gần đó, một vụ cháy khoang động cơ có thể xảy ra. Tuy nhiên người phát ngôn của Bentley, ông Erin Bronner cho biết hiện hãng xe Anh chưa nhận được báo cáo về sự cố cháy nổ hay bất kỳ tai nạn, thương tích nào liên quan đến đợt triệu hồi lần này. Đáng chú ý, những chiếc SUV Bentayga bị ảnh hưởng được sản xuất từ tháng 1-2018 đến tháng 3-2020, với chỉ 0,2% xe gặp lỗi thực sự theo ước tính của Bentley. Các bộ phận của hệ thống tiếp nhiên liệu được cung cấp bởi một nhà sản xuất của Hungary có tên Veritas Dunakiliti Kft. Hãng xe siêu sang sẽ bắt đầu thông báo cho các đại lý và chủ sở hữu từ ngày 31-7-2020. Các bộ phận bị lỗi sẽ được thay thế (đầu nối nhanh thiết kế kiểu mới). Tất cả quá trình đều miễn phí và sẽ mất khoảng 1h để kiểm tra và sửa chữa. Trước đây, Bentley được biết đến với mẫu xe bán chạy nhất là Continental GT nhưng thương hiệu xe siêu sang Anh quốc đã chuyển hướng đầu tư và nhận được thành công với Bentayga. Thực tế, đã có 20.000 chiếc SUV này xuất xưởng khỏi nhà máy lắp ráp Crewe của hãng. Tính theo ngày, Bentley đã bán được trung bình 13 chiếc kể từ khi bắt đầu kinh doanh Bentayga vào năm 2016.

