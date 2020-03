Thaco đã thông báo triệu hồi 300 chiếc Mazda 3 đời mới 2020 do lỗi hệ thống hỗ trợ phanh, có thể gây nguy hiểm khi đang vận hành Về vấn đề hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (SBS) được trang bị trên dòng xe Mazda 3 có thể tự động kích hoạt, Thaco đã chính thức ra thông báo triệu hồi. Theo thông báo từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, 640 chiếc Mazda 3 phiên bản Premium nằm trong diện triệu hồi. Thaco cho biết số lượng xe triệu hồi là 300 xe trong số 640 xe trong thông báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Sự khác biệt về số liệu được Thaco giải thích là do mới có 300 xe tới tay khách hàng, số còn lại chưa được bán ra. Theo cập nhật từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, 640 xe nằm trong diện triệu hồi lần này bao gồm các xe đã bàn giao tới tay khách hàng, tồn kho tại đại lý và xe sử dụng nội bộ của Thaco. Các xe được triệu hồi có phần mềm điều khiển hệ thống hỗ trợ phanh (Smart Braking Sysem - SBS) lập trình chưa phù hợp trong một số điều kiện nhất định. Điều này khiến cho xe chưa nhận biết chính xác chướng ngại vật phía trước khi đang di chuyển trên đường và tự động kích hoạt hệ thống SBS. Chiếc xe gặp sự cố có thể gây nguy cơ va chạm với các phương tiện xung quanh. Những chiếc Mazda 3 Premium cần triệu hồi (bao gồm cả hatchback và sedan) được sản xuất từ ngày 14-10-2019 đến ngày 20-2-2020 ở nhà máy Thaco Mazda tại Chu Lai, Quảng Nam, sử dụng động cơ 1.5L và 2.0L. Theo thông báo của hãng... ... để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, các xe nằm trong diện triệu hồi cần sớm được đưa đến các đại lý của hãng trên toàn quốc để cập nhật phần mềm bộ điều khiển hệ thống hỗ trợ phanh SBS. Thời gian kiểm tra và sửa chữa của mỗi xe dự kiến khoảng 10 phút và hoàn toàn miễn phí. Đợt triệu hồi này chính thức bắt đầu từ ngày 21-2-2020 và dự kiến kết thúc vào ngày 21-7-2020. Cũng theo chia sẻ của Thaco Mazda, hiện tượng trên chỉ xuất hiện trên phiên bản Premium của dòng xe Mazda 3 thế hệ mới vừa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Cụ thể hơn, hệ thống SBS nằm trong gói công nghệ an toàn i-Activsense được trang bị trên bản Premium của Mazda 3 2020 và Mazda CX-8 mới. Gói an toàn chủ động i-Activsense được trang bị trên các phiên bản Mazda 3 Premium, bao gồm: hệ thống phanh thông minh, ga tự động thích ứng, hệ thống cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường. Mazda 3 là một trong những dòng xe chủ lực của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam với doanh số luôn duy trì ở mức cao, thường xuyên lọt top xe ô tô bán chạy nhất thị trường hàng tháng. Trong năm 2019, Mazda 3 bán được 13.761 xe, đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất thị trường. Bên cạnh đó, mẫu xe hạng C cũng đứng nhất phân khúc, vượt lên trên các đối thủ như Kia Cerato hay Hyundai Elantra… Mazda 3 2020 thế hệ mới được trang bị nhiều tính năng tiện ích và an toàn như màn hình trung tâm 8,8 inch, điều hòa tự động 2 vùng, kết nối USB/AUX/Bluetooth, khởi động nút bấm, gương chống chói tự động, kiểm soát hành trình thích ứng MRCC, kiểm soát và giữ làn đường LAS, hỗ trợ phanh chủ động thông minh SBS, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo chệch làn đường LDWS, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA... Động cơ xe có 2 tùy chọn cho cả biến thể sedan và hatchback là phun xăng trực tiếp Skyactiv-G 1,5 lít cho công suất/mô men xoắn 110 mã lực/146 Nm và 2,0 lít cho công suất/mô men xoắn là 153 mã lực/ 200 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước FWD.

