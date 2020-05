Ngay khi xuất hiện tình trạng buồn ngủ, bạn nên dừng xe và uống một cốc cà phê. Đây là một trong những cách đơn giản mà hữu hiệu, giúp bạn xua tan cơn buồn ngủ một cách nhanh chóng

Các chất caffein có trong cà phê đem đến cho bạn cảm giác thoải mái và tỉnh táo hơn cho một chuyến đi dài, giúp bạn lái xe tập trung, an toàn hơn

Nhai kẹo cao su cũng là một phương pháp giúp "đánh bay" cơn buồn ngủ một cách nhanh chóng mà vô cùng tiết kiệm

Khi nhai, sự vận động của cơ hàm sẽ khiến bạn quên đi cảm giác buồn ngủ. Bạn nên chọn kẹo cao su bạc hà bởi vị cay mát sẽ kích thích tới hệ thần kinh, giúp bạn tỉnh táo hơn

Khi ở những nơi tối tăm, cơ thể con người sẽ tiết ra chất melatonin gây mệt mỏi, buồn ngủ đến hơn 100 lần. Đây là lý do tại sao chúng ta thường cảm thấy buồn ngủ khi lái xe vào ban đêm

Do đó, để ức chế sự tiết melatonin, trước khi cảm thấy mệt mỏi, bạn nên bật một chút ánh sáng trong buồng lái xe. Hành động đơn giản này sẽ giúp bạn tỉnh táo, tập trung hơn

Khi buồn ngủ, bạn cũng có thể hạ cửa kính ô tô để luồng khí bên ngoài thổi vào xe trong một vài phút

Những cơn gió trời sẽ khiến cho cabin trở nên thông thoáng, mát mẻ, giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra tiếng ồn xung quanh cũng đem đến cho bạn sự tỉnh táo

Âm nhạc có tác động vô cùng lớn tới tâm trạng của con người. Do đó, khi có cảm giác buồn ngủ hay mệt mỏi, việc nghe một bản nhạc sôi động sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn

Tuy nhiên, bạn nên chỉnh mức âm lượng vừa phải để không khiến đầu óc vì quá "phiêu" theo nhạc mà mất tập trung khi lái xe. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng bạn nên chuyển đổi giữa các chương trình giải trí, các kênh radio... để tránh cảm giác nhàm chán

Theo một số chuyên gia về sức khỏe, bạn không nên lái xe liên tục trong 4 giờ đồng hồ. Nguyên nhân là do, nếu lái xe liên tục trong khoảng thời gian dài, não bộ sẽ làm việc quá sức, cơ thể không còn khả năng tập trung

Sau 2 tiếng chạy xe liên tục, lái xe nên dừng và xuống xe, rửa mặt, đi vệ sinh hay tập một vài động tác thể dục đơn giản... rối mới tiếp tục di chuyển

Khi lái xe hay điều khiển các phương tiện, tuyệt đối không được sử dụng rượu bia

Rượu, bia cũng là những chất kích thích gây ức chế thần kinh trung ương, khiến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, thiếu tỉnh táo... dẫn tới việc gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc

Tư thế ngồi có ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới hiệu quả lái xe của bạn. Khi ngồi vào ghế, người lái lưu ý đẩy hết thân người về phía lưng ghế sao cho phần mông và hông đều sát, không có khoảng hở ở góc gập ghế

Tư thế ngồi này giúp lái xe tránh đau lưng hay những tổn thương về phần lưng, đồng thời duy trì sự tỉnh táo suốt chặng đường

Chỉnh tựa đầu ghế lái là hành động đơn giản nhưng giúp người lái tránh được phần nào chấn thương khi gặp tai nạn, đồng thời giúp đem lại cảm giác tỉnh táo, thoải mái suốt chặng đường dài

Người dùng nên chỉnh sao cho mép trên của tựa đầu ghế ngang với mắt, khoảng cách từ tựa đầu tới phần gáy khoảng 2-3cm

Trong quá trình lái xe, nếu cảm thấy mệt mỏi, thay vì cố điều khiển phương tiện, lái xe có thể đậu xe vào chỗ an toàn và tranh thủ chợp mắt cho tỉnh táo

15 phút là thời gian tối thiểu của một giấc ngủ. Sau khi chợp mắt khoảng 15 phút, não bộ sẽ được nghỉ ngơi. Khi đó, cơ thể bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, giúp chúng ta tiếp tục hành trình

