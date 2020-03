300 xe Mazda3 vừa "ra đời" đã phải triệu hồi để sửa lỗi phanh chủ động

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phê duyệt chương trình triệu hồi của Mazda Việt Nam đối với mẫu xe Mazda3 mới, có thời gian sản xuất từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/2/2020 để cập nhật phần mềm hệ thống phanh chủ động của xe.

Thời gian bắt đầu triệu hồi diễn ra từ nay đến 21/7/2020. Mỗi xe sẽ mất khoảng 10 pht để kiểm tra và cập nhật lại phần mềm.

Theo thông báo từ Tập đoàn Mazda, trên các xe thuộc diện ảnh hưởng, do phần mềm điều khiển hệ thống hỗ trợ phanh (SBS) lập trình chưa phù hợp nên trong một số điều kiện nhất định, phương tiện nhận biết chưa đúng chướng ngại vật phía trước khi đang di chuyển trên đường và tự động kích hoạt hệ thống hỗ trợ phanh (SBS). Điều này có thể gây nguy cơ va chạm với các phương tiện xung quanh.

Mazda triệu hồi 300 xe Mazda3 mới để sửa lỗi phanh chủ động

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo: vì quyền lợi và để đảm bảo an toàn hơn cho chính mình cũng như người đi cùng, khách hàng đang sử dụng xe thuộc diện bị ảnh hưởng cần nhanh chóng mang xe tới đại lý ủy nhiệm của công ty để được “cập nhật phần mềm bộ điều khiển hệ thống hỗ trợ phanh SBS”.

Theo Tập đoàn Mazda, số lượng xe Mazda3 trong thời hạn sản xuất trên mới bán ra 300 xe, còn lại 340 xe vẫn nằm tại các đại lý, nhà phân phối, Mazda đã cập nhật lại phần mềm hệ thống phanh chủ động.

Các phiên bản Mazda3 phải triệu hồi gồm All New Mazda3 1.5L Premium; All New Mazda3 2.0L Signature Premium; All New Mazda3 Sport 1.5L Premium; All New Mazda3 Sport 2.0L Signature Premium.

Trước đó, trung tuần tháng 2/2020 có một số khách hàng trong nước đang sử dụng hai mẫu xe Mazda3 và All-New Mazda3 Sport tại Việt Nam đã phản ánh về hiện tượng lỗi ở hệ thống phanh tự động.

Thời điểm đó, Mazda Việt Nam cho biết hiện tượng này chỉ xảy ra với phiên bản Premium của 2 mẫu xe trên do hệ thống SBS chỉ được trang bị cho phiên bản này.

Đồng thời, phía Mazda Việt Nam khẳng định, hiện tượng phanh khẩn cấp chỉ xuất hiện cục bộ trên phiên bản Premium của mẫu xe All-New Mazda3 và All-New Mazda3 Sport, không xảy ra đối với các phiên bản khác.

Tại thị trường Việt Nam, Mazda3 là mẫu xe hạng C ăn khách nhất hiện nay và là mẫu xe thường xuyên lọt vào danh sách 10 mẫu xe có doanh số cao nhất trong từng tháng và năm.

Kết thúc năm 2019, Mazda3 tiếp tục đứng đầu phân khúc xe hạng C năm 2019 với 13.761 xe bán ra, riêng tháng 12 là 1.308 xe.

Để khẳng định vị thế trong phân khúc, nhà phân phối chính thức của thương hiệu Mazda đã giới thiệu ra thị trường bộ đôi Mazda3 và Mazda3 Sport mới với nhiều trang bị tiện ích công nghệ hiện đại.

Giá bán của Mazda3 Sport mới dao động từ 759 đến 939 triệu đồng, còn mẫu Mazda3 sedan có giá bán từ 719 đến 919 triệu đồng.