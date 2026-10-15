Ông Trump tuyên bố sắp khởi động hoạt động thăm dò dầu khí và khoáng sản quy mô lớn ở Greenland

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoạt động thăm dò dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản quy mô lớn sắp được triển khai tại Greenland, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo Bắc cực này đối với an ninh của Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Donald Trump

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 14-10, ông Trump viết: “Hoạt động thăm dò dầu, khí đốt và khoáng sản quy mô lớn đang chuẩn bị bắt đầu tại Greenland mới và tuyệt đẹp của chúng ta”.

Ông cũng cho rằng lượng dầu dễ khai thác tại Greenland có thể thuộc hàng lớn nhất thế giới, dù không đưa ra số liệu cụ thể.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nêu rõ vai trò của các công ty Mỹ hay các kế hoạch đầu tư cụ thể liên quan đến hoạt động thăm dò này.

Greenland hiện là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, có vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âu.

Hòn đảo này được đánh giá sở hữu trữ lượng lớn đất hiếm và nhiều khoáng sản quan trọng phục vụ sản xuất thiết bị điện tử, năng lượng tái tạo, xe điện và công nghiệp quốc phòng.

Tàu của Hải quân Đan Mạch tuần tra tại Nuuk, Greenland ngày 15-1-2026

Một cuộc khảo sát năm 2023 cho thấy Greenland có 25 trong số 34 loại nguyên liệu chiến lược được Liên minh châu Âu xác định là thiết yếu.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký một thỏa thuận an ninh hồi tháng 9-2026.

Thỏa thuận mở rộng vai trò quân sự của Mỹ tại Greenland, cho phép xây dựng thêm hai căn cứ quân sự mới bên cạnh căn cứ Pituffik hiện có.

Đồng thời, văn kiện vẫn tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland.

Ông Trump cho rằng Greenland có ý nghĩa đặc biệt đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome, bởi hòn đảo này nằm trên tuyến đường ngắn nhất giữa Nga và Mỹ.

Chính quyền Greenland đã ngừng cấp giấy phép thăm dò dầu khí mới từ năm 2021 do các quan ngại về môi trường, biến đổi khí hậu và hiệu quả kinh tế.

Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hạ tầng hạn chế, chi phí vận chuyển cao và các quy trình đánh giá môi trường nghiêm ngặt là những thách thức lớn đối với các dự án tại khu vực Bắc cực.