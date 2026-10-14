Ông Trump gây tranh cãi vì đăng video người đàn ông bị hổ tấn công

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi đăng lên mạng xã hội đoạn video ghi lại vụ một người đàn ông bị hổ tấn công dẫn đến tử vong tại công viên động vật hoang dã ở Anh.

Tổng thống Mỹ đăng đoạn video về vụ hổ tấn công người gây tranh cãi

Đoạn video dài 41 giây được ông Trump chia sẻ trên nền tảng Truth Social ngày 13-10, kèm thông điệp: “Đừng bao giờ thách thức thiên nhiên!”.

Tài khoản “Rapid Response 47” của Nhà Trắng sau đó cũng đăng lại nội dung này trên mạng xã hội X.

Nạn nhân được truyền thông Anh xác định là William Chapman. Cảnh sát cho biết người này đã đi vào khu nuôi hổ tại Yorkshire Wildlife Park, gần thành phố Doncaster, ngày 10-10.

Lực lượng cấp cứu được điều tới hiện trường nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sau bài đăng đầu tiên, ông Trump tiếp tục chia sẻ một video tổng hợp, gồm những hình ảnh dường như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo về các vụ động vật họ mèo tấn công con người.

Tổng thống Mỹ sau đó đăng thêm video AI mô tả chính ông vật lộn rồi làm bạn với một con hổ.

Những bài đăng nhanh chóng gây phản ứng trên mạng xã hội. Một số người dùng, trong đó có người tự nhận ủng hộ Tổng thống Mỹ, đặt câu hỏi về tính phù hợp của việc công khai đoạn phim liên quan một vụ tử vong.

Trước đó, cảnh sát địa phương và gia đình nạn nhân đã đề nghị công chúng không chia sẻ các hình ảnh gây ám ảnh về vụ việc.

Gia đình cho biết việc video tiếp tục lan truyền khiến họ chịu thêm tổn thương trong thời điểm khó khăn.

Cơ quan chức năng Anh đang điều tra nguyên nhân nạn nhân đi vào khu nuôi hổ và rà soát các vấn đề liên quan an toàn tại công viên. Yorkshire Wildlife Park tiếp tục đóng cửa sau sự việc.

Khu “Land of the Tigers” tại công viên có lối đi trên cao dài khoảng 300m, cho phép du khách quan sát hổ Amur trong không gian gồm rừng cây, đồng cỏ và hồ nước.

Hổ Amur là loài nguy cấp, với số lượng ngoài tự nhiên được ước tính chỉ còn khoảng 500 cá thể.