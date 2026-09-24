“Ông trùm” sản xuất sữa giả khai chi ngoài hơn 2,4 tỷ đồng khi cấp hồ sơ công bố sản phẩm

ANTD.VN - Hôm nay (24-9), Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) cùng 28 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả dành cho trẻ sơ sinh và “bà bầu”

Tại phiên tòa, “ông trùm” Vũ Mạnh Cường cùng các bị cáo liên quan bị truy tố về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ".

Các bị cáo bị cáo trong vụ án bị xác định đã sản xuất, buôn bán hơn 187.000 lon/hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, “bà bầu” và người bị tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng, đồng thời để ngoài sổ sách kế toán hơn 1.061 tỷ đồng.

"Ông trùm" sản xuất sữa giả Vũ Mạnh Cường khai báo tại phiên tòa.

Khai báo với Hội đồng xét xử vào chiều qua, bị cáo Vũ Mạnh Cường khai, bị cáo này nắm giữ cổ phần chi phối và trực tiếp điều hành 7 công ty trong hệ thống.

Cường thừa nhận rằng các sản phẩm được đăng ký công bố tại cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, song quá trình sản xuất thực tế không đáp ứng các chỉ tiêu đã công bố. “Ông trùm” giải trình rằng bản thân không có chuyên môn về sản xuất nên đã giao khoán công việc cho cấp dưới.

Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi, bị cáo Cường thừa nhận có việc đưa ra thông số kỹ thuật để nghiên cứu, xây dựng sản phẩm nhưng sau đó lại cắt giảm hàm lượng trong quá trình sản xuất để giảm chi phí, từ đó thu được lợi nhuận cao.

Dẫu vậy bị cáo Cường sau đó cho rằng quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh ở 2 nhà máy thì do Hoàng Mạnh Hà phê duyệt trên cơ sở có sự đồng ý của ông ta. “Bị cáo có trong nhóm zalo điều hành nhưng “quyết định là của Hoàng Mạnh Hà” – bị cáo Cường nói.

Về lợi nhuận, bị cáo Cường khai không nhớ được hưởng bao nhiêu tiền, song thừa nhận tỷ lệ cổ phần sở hữu tại các công ty theo như cáo trang công bố và tổng số tiền bị cáo được hưởng là hơn 34 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Về việc đăng ký hồ sơ, bị cáo Cường khai quy trình là do công ty tổng và bị cáo Hà giao cho phòng hồ sơ làm. Trong hồ sơ đăng ký, tài liệu quan trọng nhất là kết quả xét nghiệm của mẫu sản phẩm.

Bị cáo Cường thừa nhận tỷ lệ thành phần không đúng nhưng về trách nhiệm quản lý về hồ sơ là Hoàng Mạnh Hà. Việc kiểm định ở đâu, địa điểm nào, bị cáo Cường cũng nói không biết, không nắm được vì đã giao cho bị cáo Đỗ Ngọc Anh, giao cho bị cáo Hà.

“Trên thực tế bị cáo là người điều hành chính của 7 công ty trong việc phân phối sản phẩm. Trong quá trình sản xuất lại ăn bớt đi để làm giả với chính sản phẩm của mình", chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh.

Trước tòa, cựu Giám đốc Công ty Dược Quốc tế khai rằng, bản thân có tiếp xúc với bị cáo Nguyễn Dương (cựu cán bộ của Chi cục An toàn thực phẩm Hòa Bình) để trao đổi về gửi hồ sơ đăng ký, nhờ tạo điều kiện khi tiếp nhận và có quyết định sớm.

Mỗi hồ sơ sản phẩm được công bố, bị cáo Cường phải chi 15 triệu đồng. Theo lời “ông trùm” sản xuất sữa giả, tổng cổng số tiền chi thêm, chi ngoài cho nhóm bị cáo Dương là khoảng hơn 2,4 tỷ đồng. Bị cáo Cường cũng khai, quá trình cấp hồ sơ công bố các sản phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm không trực tiếp đến nhà máy lấy mẫu kiểm tra thực tế.

Theo cáo trạng, Vũ Mạnh Cường cùng Hoàng Mạnh Hà và Hồ Sỹ Ý (quản lý nhà máy) đã thống nhất thay đổi nguyên liệu nhằm giảm đáng kể chi phí sản xuất. Tổng số tiền thu lợi bất chính của hơn 187.000 lon/hộp hàng giả là hơn 39 tỷ đồng.

Các bị cáo sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu không đúng thực tế để hoàn thiện hồ sơ nộp cho cơ quan chức năng. Để các bộ hồ sơ được xem xét, giải quyết nhanh, nhóm bị cáo đã chi tiền ngoài cho cán bộ tại Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Cơ quan tố tụng xác định, việc chi tiền đã tạo điều kiện để các hồ sơ công bố sản phẩm được giải quyết thuận lợi, trong khi chất lượng sản phẩm thực tế không đáp ứng tiêu chuẩn đã đăng ký.