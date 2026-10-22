“Ông trùm" hệ sinh thái “XoilacTV” và đồng phạm thu lời bất chính hơn 133,7 tỷ đồng

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hàng cáo trạng truy tố 74 bị can trong vụ án trang web “XoilacTV” và các trang web liên quan phát sóng thể thao lậu...

Trong đó, “ông trùm” Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội); Lương Tuấn Giang (SN 1984); Nguyễn Công Định (SN 1993), Đỗ Văn Chiến (SN 1995) và 52 bị can liên quan bị truy tố về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị can còn lại bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Riêng Nguyễn Trọng Thuận (SN 1993, trú tại Khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Đại Mỗ, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh là “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

“Ông trùm" hệ sinh thái web lậu “XoilacTV” Phạm Nguyễn Dũng.

Khi lập trình viên và “tài phiệt” bắt tay nhau

Theo tài liệu truy tố, tháng 8-2018, Phạm Nguyễn Dũng quen biết Nguyễn Công Định, khi đó đang phát triển trang web có tên “XoilacTV” để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm. Định vốn là lập trình viên, từng làm trong một số công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Sau một số lần nói chuyện, Dũng biết trang web “XoilacTV” khi đó có quy mô nhỏ, ít người theo dõi và chưa có lợi nhuận. Do có chung đam mê bóng đá và nhận thấy tiềm năng trong hoạt động bình luận thể thao, Dũng quyết định đầu tư cho Định phát triển các trang web xem và bình luận bóng đá nhằm kiếm lợi nhuận.

Dũng bỏ ra 100% chi phí ban đầu để xây dựng, vận hành dự án như đầu tư máy móc, máy chủ server, cơ sở dữ liệu, đường truyền, trả lương nhân viên, thuê văn phòng, điện nước… Còn Định có chuyên môn nên chỉ cần góp công sức tập trung phát triển toàn bộ dự án. Khi nào có lợi nhuận và trừ hết chi phí vận hành, phần còn lại sẽ chia đôi.

Dự án trang web xem và bình luận bóng đá nằm trong Công ty Heligate được gọi là Dự án 90 Phút. Ban đầu, dự án này có định hướng phát triển song song sản phẩm bình luận thể thao có bản quyền và không có bản quyền. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, dự án tập trung phát triển hệ thống trang web xem và bình luận các chương trình thể thao không xin phép đơn vị nắm giữ bản quyền.

Tính đến đầu tháng 2-2026, Nguyễn Công Định phát triển hệ thống các trang web xem lậu và bình luận bóng đá gồm 90PhutTV, VeboTV, CakeoTV, ThapcamTV, XoilacTV, BanhkhucTV.

Hoạt động phạm pháp, "ông trùm" hệ sinh thái web lậu "XoilacTV" và đồng phạm thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, các trang web nêu trên đã phát sóng tổng cộng 1.529 bản ghi hình trận đấu thuộc các giải thể thao khác nhau mà không có sự cho phép. Từ tháng 4-2025 đến tháng 1-2026, tổng lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến của toàn dự án là hơn 2,7 triệu USDT, tương ứng hơn 69 tỷ đồng. Cũng từ thời gian này, Dũng không phải bỏ tiền bù lỗ cho dự án phát sóng lậu.

Tiếp tục mở rộng đầu tư kiếm “bộn” tiền…

Tài liệu truy tố các bị can cũng cho thấy, quá trình điều hành Dự án 90 Phút, Nguyễn Công Định quen biết với Đỗ Văn Chiến. Ban đầu, Chiến định ứng tuyển làm bình luận viên cho Dự án 90 Phút.

Tuy nhiên, sau khi xem các clip bình luận bóng đá do Chiến thực hiện, Định nhận thấy bị can này có tiềm năng và khuyên Chiến tự phát triển một hệ thống trang web phát lậu bóng đa, tương tự hệ thống 90 Phút. Đầu năm 2022, Định giới thiệu Chiến gặp “ông bầu” Phạm Nguyễn Dũng.

Sau nhiều lần gặp mặt, Dũng đồng ý đầu tư hợp tác với Chiến để phát triển hệ thống web lậu bóng đá Cakhia… Tương tự dự án 90 Phút, ở Dự án Cakhia, Dũng là người đầu tư toàn bộ chi phí ban đầu để phát triển dự án.

Chiến trực tiếp quản lý, điều hành công việc của các thành viên trong dự án. Ngoài ra, Chiến còn làm bình luận viên bóng đá cho Dự án Cakhia với biện danh Giàng A Phò. Trong khi đó, Định hỗ trợ công nghệ để Chiến phát triển, vận hành các web và đàm phán với các đối tác quảng cáo là các nhà cái đánh bạc trực tuyến.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Chiến vào TP.HCM thuê nhà làm nơi phát triển Dự án Cakhia, liên tục thay đổi chỗ ở, tuyển thành viên tham gia dự án theo hình thức trực tuyến. Và từ năm 2022, Chiến phát triển được hệ thống các web lậu gồm CakhiaTV, RakhoiTV, QuaytayTV, CaheoTV.

Sau khi biết Dự án 90 Phút bị lực lượng công an phát hiện, Chiến và các thành viên trong Dự án Cakhia tự chấm dứt hoạt động và xóa toàn bộ dữ liệu liên quan, vứt bỏ các công cụ phạm tội.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 4-2025 đến tháng 1-2026, tổng lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo của Dự án Cakhia do Đỗ Công Chiến điều hành là 2,6 triệu USD, tương đương hơn 64,7 tỷ đồng và cũng đều đến từ hoạt động quảng cáo của các trang web đánh bạc trực tuyến.

Tổng số tiền "ông trùm" hệ sinh thái "XoilacTV" Phạm Nguyễn Dũng và đồng phạm thu lời bất chính từ hoạt động quảng cáo của các trang web đánh bạc trực tuyến thông qua các trang web phát sóng thể thao lậu là hơn 5,3 triệu USD, tương đương hơn 133,7 tỷ đồng.