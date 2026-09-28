Ống thép luồn dây điện IMC Vietconduit: Từ tiêu chuẩn quốc tế đến lợi thế sản xuất trong nước

ANTD.VN -Ống thép luồn dây điện IMC đạt UL 1242 của Vietconduit cho thấy hướng đi nâng chuẩn vật tư cơ điện MEP “Made in Vietnam”, khi các dự án ngày càng chú trọng tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng truy xuất và tính ổn định của nguồn cung.

Trong bối cảnh đầu tư công được đẩy mạnh cùng sự mở rộng của các khu công nghiệp và nhà máy hiện đại, yêu cầu đối với hệ thống cơ điện cũng ngày càng chặt chẽ hơn. Với các hạng mục bảo vệ dây và cáp điện, việc lựa chọn vật tư không chỉ dựa trên giá thành mà còn phải tính đến môi trường lắp đặt, khả năng bảo vệ cơ học, tiêu chuẩn áp dụng và tính ổn định của nguồn cung.

Đây cũng là hướng Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit) lựa chọn khi phát triển dòng ống thép luồn dây điện IMC (Intermediate Metal Conduit) theo hướng tiêu chuẩn hóa và sản xuất trong nước.

Ống luồn dây điện IMC có kết cấu chắc chắn, hai đầu được gia công ren để kết nối với khớp nối và các phụ kiện tương ứng.

Ống thép luồn dây điện IMC do Vietconduit sản xuất đạt chuẩn UL Listed - UL 1242.

Dòng ống này thường được lựa chọn tại những vị trí yêu cầu khả năng bảo vệ cơ học cao như tuyến ống lắp nổi trong nhà máy, khu công nghiệp, tầng hầm, khu vực kỹ thuật, bãi đỗ xe hoặc các công trình hạ tầng có nguy cơ chịu va đập trong quá trình thi công và vận hành.

Đối với khu vực ngoài trời, môi trường ẩm ướt hoặc có nguy cơ ăn mòn, việc lựa chọn lớp bảo vệ bề mặt và phụ kiện phù hợp với điều kiện thực tế cũng là yếu tố cần được xem xét.

Tiêu chuẩn và khả năng truy xuất tạo cơ sở kiểm chứng sản phẩm

Khi các dự án ngày càng yêu cầu rõ ràng hơn về hồ sơ kỹ thuật, khả năng kiểm chứng thông tin sản phẩm trở thành một phần quan trọng trong quá trình lựa chọn vật tư cơ điện.

Ống thép luồn dây điện IMC của Vietconduit đạt chứng nhận UL Listed - UL 1242. Thông tin chứng nhận cùng mã hồ sơ E555652 được công khai trên hệ thống UL Product iQ®, giúp chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu có thể tra cứu, đối chiếu thông tin khi cần.

Giấy chứng nhận UL 1242 (Số chứng nhận E555652) cho sản phẩm ống luồn dây điện IMC của Vietconduit

Bên cạnh UL 1242, sản phẩm được phát triển theo tiêu chuẩn kỹ thuật ANSI C80.6. Trong hệ thống điện theo tiêu chuẩn Mỹ, việc sử dụng và lắp đặt ống luồn dây điện IMC được National Electrical Code (NEC – NFPA 70) - Bộ luật Điện Quốc gia Hoa Kỳ quy định tại NEC Article 342.

Việc phân biệt rõ giữa tiêu chuẩn của sản phẩm và quy định về sử dụng, lắp đặt giúp thông tin kỹ thuật trở nên minh bạch hơn, đồng thời tạo cơ sở cho quá trình chuẩn bị hồ sơ, lựa chọn và kiểm tra vật tư tại dự án.

Từ một sản phẩm đến hệ vật tư đồng bộ

Tuy nhiên, một tuyến ống cơ điện không chỉ gồm thân ống. Khớp nối, đầu nối, co và các phụ kiện liên quan cần có khả năng lắp ghép phù hợp để hình thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Vì vậy, bên cạnh ống IMC, Vietconduit phát triển các phụ kiện tương ứng theo hướng đồng bộ. Việc ống và phụ kiện được cung cấp trong cùng một hệ giúp nhà thầu thuận tiện hơn trong lựa chọn vật tư, đồng thời hạn chế việc phải tìm kiếm và kiểm tra nhiều nguồn cung khác nhau cho cùng một tuyến ống.

Ở những khu vực ít chịu tác động cơ học nghiêm trọng, doanh nghiệp cũng phát triển dòng ống thép luồn dây điện EMT đạt UL Listed - UL 797, tạo thêm lựa chọn cho các điều kiện thi công khác nhau trong cùng một công trình.

Lợi thế sản xuất trong nước cho bài toán tiến độ và ngân sách

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, nguồn cung là một phần không thể tách rời khỏi hiệu quả của dự án.

Với những công trình triển khai theo nhiều giai đoạn, nhu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh khối lượng vật tư có thể phát sinh trong quá trình thi công. Khả năng đáp ứng đúng thời điểm vì thế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Việc sản xuất trực tiếp tại Việt Nam giúp Vietconduit chủ động hơn về kế hoạch cung ứng, thời gian đáp ứng và khả năng phối hợp giữa ống với hệ phụ kiện. Đồng thời, nguồn sản xuất trong nước cũng giúp doanh nghiệp hạn chế một phần tác động từ biến động logistics, tỷ giá và thời gian nhập khẩu.

Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, bài toán vật tư vì thế không chỉ nằm ở giá mua ban đầu, mà cần được nhìn tổng thể qua tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng truy xuất, tính đồng bộ, tiến độ cung ứng và hiệu quả ngân sách.

Khi những yếu tố này được kết nối trong cùng một giải pháp, vật tư cơ điện “Made in Vietnam” không chỉ đóng vai trò thay thế hàng nhập khẩu. Với ống IMC đạt UL 1242 cùng hệ sản phẩm đồng bộ, Vietconduit đang hướng tới việc biến lợi thế sản xuất trong nước thành năng lực cạnh tranh tại những dự án có yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao.

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