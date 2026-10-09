Ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Báo chí, ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Xuất bản và Thư viện

ANTD.VN - Ông Lưu Đình Phúc- Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện và ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do (Ảnh: Bộ VH-TT&DL)

Sáng 9/10, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 2681/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Lưu Đình Phúc sinh năm 1975, là cử nhân văn học, cử nhân hành chính học, thạc sĩ chính trị học. Từ năm 1997 – 2005, ông Lưu Đình Phúc làm tại Phòng An ninh báo chí - xuất bản, Cục Bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, Bộ Công an.

Từ năm 2016 - 2020, ông làm Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ 2020 - 2022, ông Lưu Đình Phúc được điều động làm Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từ 2023 - tháng 10-2026, ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ VH-TT&DL.

Tại Quyết định số 2691/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cũng điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Ông Lê Quang Tự Do sinh năm 1978, có bằng cử nhân chuyên ngành điện tử viễn thông (Đại học Bách khoa TP.HCM) và thạc sĩ báo chí tại Mỹ. Trước khi làm Cục trưởng Cục Báo chí, ông Lê Quang Tự Do giữ chức Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Tại buổi lễ, Bộ VH-TT&DL cũng công bố các quyết định bổ nhiệm các Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, các Phó Cục trưởng Cục Báo chí, lãnh đạo Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số…