Ông Duy Hoàng Dương làm Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, ông Nguyễn Anh Quân làm Bí thư xã Kim Anh

ANTD.VN - Ông Duy Hoàng Dương (sinh năm 1986), Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố được điều động đến công tác tại Sở Tư pháp để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới

Sáng 15-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 3159-QĐ/TU ngày 14-10-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công Thành ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Điều động, phân công đồng chí Duy Hoàng Dương (sinh năm 1986), Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố đến công tác tại Sở Tư pháp thành phố để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 3160-QĐ/TU ngày 15-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Đồng chí Nguyễn Anh Quân thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 3156-QĐ/TU ngày 14-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Điều động, chỉ định đồng chí Phan Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 3155-QĐ/TU ngày 14-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Đồng chí Đỗ Minh Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 3154-QĐ/TU ngày 14-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Đồng chí Đỗ Xuân Huân thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được phân công trọng trách mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ. Trong bối cảnh đó, công tác cán bộ phải thực sự đi trước một bước. Yêu cầu đặt ra là mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị đồng chí Duy Hoàng Dương, trên cương vị mới là Giám đốc Sở Tư pháp, cần phát huy kinh nghiệm trong công tác pháp chế, nâng cao chất lượng tham mưu hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phục vụ sự phát triển của thành phố.

Với các đồng chí Nguyễn Anh Quân và Phan Thanh Quang được giao nhiệm vụ mới tại xã Kim Anh, cần nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, cùng tập thể cấp ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các đồng chí trên cương vị mới cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát thực tiễn, chủ động đổi mới phương pháp công tác; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực, hiệu quả công tác, không né tránh việc khó, không để tồn đọng kéo dài.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Quang khẳng định, trên cương vị công tác mới, các đồng chí nhận nhiệm vụ sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và địa phương.