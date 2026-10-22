OCB có Tổng giám đốc mới

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 26/10/2026.

Ông Dương Đức Hùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng đảm nhiệm vai trò quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức trong nước và quốc tế.

Ông Dương Đức Hùng

Chia sẻ về lý do lựa chọn đồng hành cùng OCB, ông Dương Đức Hùng cho biết: “OCB đã xây dựng được uy tín và nền tảng vững chắc trong 30 năm qua, đồng thời đang đứng trước cơ hội tăng trưởng vượt trội cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Với những trải nghiệm đã được tích lũy thời gian qua, tôi tin tưởng mình sẽ có những đóng góp tích cực, đồng hành cùng đội ngũ OCB hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra”.

Cùng với việc kiện toàn nhân sự Ban điều hành, ông Chris Shayan được bổ nhiệm vị trí Giám đốc điều hành phụ trách chuyển đổi, số hóa và phát triển kinh doanh phân khúc bán lẻ.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, ông Chris Shayan - chuyên gia về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) – đã được OCB bổ nhiệm giữ Quyền Tổng giám đốc sau khi ông Phạm Hồng Hải rời vị trí này.

Chia sẻ về quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB cho biết đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực điều hành cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo ông, tăng trưởng không chỉ đòi hỏi một chiến lược đúng đắn, mà còn cần sự kết hợp đồng bộ giữa quản trị, công nghệ và khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh, qua đó mang lại giá trị thiết thực cho thị trường và khách hàng.