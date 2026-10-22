An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Kinh doanh

OCB có Tổng giám đốc mới

0 bình luận
Hà Loan

ANTD.VN - Ông Dương Đức Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB từ ngày 26/10/2026.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 26/10/2026.

Ông Dương Đức Hùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng đảm nhiệm vai trò quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức trong nước và quốc tế.

ocb.jpg
Ông Dương Đức Hùng

Chia sẻ về lý do lựa chọn đồng hành cùng OCB, ông Dương Đức Hùng cho biết: “OCB đã xây dựng được uy tín và nền tảng vững chắc trong 30 năm qua, đồng thời đang đứng trước cơ hội tăng trưởng vượt trội cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Với những trải nghiệm đã được tích lũy thời gian qua, tôi tin tưởng mình sẽ có những đóng góp tích cực, đồng hành cùng đội ngũ OCB hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra”.

Cùng với việc kiện toàn nhân sự Ban điều hành, ông Chris Shayan được bổ nhiệm vị trí Giám đốc điều hành phụ trách chuyển đổi, số hóa và phát triển kinh doanh phân khúc bán lẻ.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, ông Chris Shayan - chuyên gia về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) – đã được OCB bổ nhiệm giữ Quyền Tổng giám đốc sau khi ông Phạm Hồng Hải rời vị trí này.

Chia sẻ về quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB cho biết đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực điều hành cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo ông, tăng trưởng không chỉ đòi hỏi một chiến lược đúng đắn, mà còn cần sự kết hợp đồng bộ giữa quản trị, công nghệ và khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh, qua đó mang lại giá trị thiết thực cho thị trường và khách hàng.

Tin liên quan

Từ khóa:

#OCB #nhân sự ngân hàng #Dương Đức Hùng

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng