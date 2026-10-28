Ổ ma túy sa lưới trên tỉnh lộ 427 và hành trình lần theo dấu vết "nguồn cung"

ANTD.VN - Từ một biểu hiện nghi vấn của người phụ nữ trong quá trình tuần tra, Công an xã Tam Hưng đã phối hợp cùng Đội 4 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội) lần theo dấu vết, bóc gỡ thành công một điểm mua bán trái phép chất ma túy. Hơn nửa kilôgam ma túy các loại cùng nhiều tang vật liên quan đã bị thu giữ...

Dấu vết lộ sáng trong ca tuần tra

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13/10/2026, tổ công tác Công an xã Tam Hưng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực tỉnh lộ 427, đoạn gần đường rẽ vào nhà nghỉ Bảo An 5 thuộc thôn Dư Dụ, xã Tam Hưng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ phát hiện một người phụ nữ có những biểu hiện nghi vấn, lập tức yêu cầu kiểm tra hành chính theo quy định.

Danh tính đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Đỗ Anh Thư (sinh năm 1999, trú quán tại thôn Bình Minh, xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang). Ngay tại thời điểm kiểm tra, kết quả xét nghiệm nhanh nước tiểu cho thấy Thư dương tính với ma túy loại Methamphetamine. Trước những dấu hiệu tội phạm này, người phụ nữ đã xin đầu thú và khai nhận hành vi cất giấu ma túy tại phòng trọ để bán cho khách kiếm lời.

Đỗ Anh Thư tại nơi ở

Đột kích căn phòng tầng 6

Từ lời khai nóng của đối tượng, tổ công tác tiến hành áp giải Đỗ Anh Thư về nơi ở tại tầng 6, ngôi nhà trên đường Trung Thanh (thôn Hữu Từ, xã Đại Thanh, Hà Nội). Tại đây, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét và phát hiện một số lượng lớn ma túy được cất giấu.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của Đỗ Anh Thư

Cụ thể, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều hộp các-tông, túi nilon chứa các chất nghi là ma túy, cùng 1 cân điện tử hình chữ nhật màu xám và 1 điện thoại di động. Kết quả giám định sơ bộ sau đó xác định, khối lượng tang vật Thư cất giấu lên tới 485,632 gam Methamphetamine và 3,239 gam Heroin.

Chia sẻ về quyết định tiếp tục mở rộng vụ án ngay trong đêm, Đại úy Bùi Huy Bình – Trưởng Công an xã Tam Hưng cho biết: "Số lượng ma túy thu giữ được ở phòng trọ của Đỗ Anh Thư cho thấy tính chất rất nghiêm trọng của vụ việc. Nhận định đây không chỉ là điểm bán nhỏ lẻ là mà phía sau có thể còn những mắt xích lớn hơn, Ban chỉ huy Công an xã đã quán triệt anh em cán bộ chiến sĩ Tổ Phòng chống tội phạm kiên quyết không dừng lại ở kết quả đấu tranh ban đầu. Chúng tôi quyết tâm tiếp tục bám sát, khai thác đối tượng để truy vết bằng được nguồn cung cấp".

Đúng như nhận định, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đỗ Anh Thư đã khai nhận mua số ma túy "đá" trên từ một người đàn ông tên Vũ Xuân Chung (sinh năm 1980, sinh sống tại khu vực thôn Tập thể Yên Ngưu, xã Đại Thanh).

Đại uý Bùi Huy Bình, Trưởng Công an xã Tam Hưng thu giữ tang vật tại nơi ở của Vũ Xuân Chung

Căn cứ trên lời khai và kết quả rà soát tổ công tác xác định chính xác Chung đang cư trú tại phòng trọ ở ngách 55 thuộc thôn Tập thể Yên Ngưu. Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Xuân Chung lập tức được thực hiện. Tại phòng ngủ tầng 2 của đối tượng, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện và thu giữ nhiều túi nilon chứa các chất nghi là ma túy.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của Vũ Xuân Chung

Khối lượng tang vật thu giữ tại nhà Chung qua giám định sơ bộ gồm 58,738 gam Methamphetamine và 17,834 gam Ketamine. Bên cạnh đó, tổ công tác còn tạm giữ 1 túi da màu đen bên trong có chứa 80 triệu đồng tiền mặt, 1 căn cước công dân mang tên Vũ Xuân Chung và 2 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone. Kết quả test nhanh cũng cho thấy Chung dương tính với hai loại ma túy là Methamphetamine và MDMA.

Đối tượng Vũ Xuân Chung tại Công an xã Tam Hưng

Tổng cộng 572,022 gam ma túy các loại đã bị thu giữ. Hiện tại, Công an xã Tam Hưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra.