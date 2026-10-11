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Thế giới

Núi lửa Kanlaon ở Philippines phun cột tro cao 6km

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Núi lửa Kanlaon trên đảo Negros, miền Trung Philippines, đã phun trào ngày 10-10, tạo ra cột tro và khói dày đặc cao tới 5-6km, làm xuất hiện hiện tượng mưa tro tại nhiều khu vực lân cận.

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Núi lửa Kanlaon phun trào

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PHIVOLCS) cho biết vụ phun trào mang xảy ra vào khoảng giữa trưa và kéo dài trong vài phút.

Cột tro bốc lên từ miệng núi lửa rồi trôi theo hướng Bắc và Đông Bắc.

Sau vụ phun trào, nhiều cộng đồng dân cư ở tỉnh Negros Occidental ghi nhận hiện tượng tro bụi rơi xuống, kèm mùi lưu huỳnh trong không khí.

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Cột tro bụi cao tới 6km

Một số khu vực còn nghe thấy tiếng gầm và cảm nhận rung chấn nhẹ.

PHIVOLCS tiếp tục duy trì cảnh báo cấp độ 2 đối với núi lửa Kanlaon, nguy cơ các vụ phun trào tiếp theo chưa được loại trừ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tránh tiếp cận khu vực nguy hiểm bán kính 6km quanh miệng núi lửa, đồng thời đeo khẩu trang và kính bảo hộ khi có tro bụi trong không khí.

Kanlaon là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất Philippines.

Quốc gia Đông Nam Á này nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa.

Theo Al Jazeera

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Từ khóa:

#Núi lửa Kanlaon #Phun trào núi lửa #Philippines

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